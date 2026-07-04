Mondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG Stadium
Le 4 juillet 2026 à 18h00 GMT+1, le Canada et le Maroc s’affrontent au NRG Stadium de Houston en huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce match éliminatoire oppose deux équipes aux formations contrastées, mettant en lumière des stratégies tactiques distinctes et des joueurs clés à suivre.
Le Canada de Jesse Marsch adopte un schéma en 4-4-2 classique, misant sur une organisation compacte et un duo d’attaque composé de Jonathan David et Tani Oluwaseyi. De leur côté, les Marocains dirigés par Mohamed Ouahbi optent pour un 4-2-3-1 offrant plus de flexibilité offensive, avec Ismael Saibari en pointe soutenu par Brahim Díaz et Azzedine Ounahi dans les lignes arrière.
Ce duel tactique oppose un effectif canadien solide en défense et au milieu, incarné par Maxime Crépeau dans les buts et des milieux comme Stephen Eustáquio et Tajon Buchanan, face à un 11 marocain construit autour d’une double sentinelle avec Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui pour protéger la défense et alimenter un milieu offensif créatif.
Les entraîneurs ont fait appel à plusieurs cadres et jeunes talents, témoignant de la profondeur de leurs sélections respectives, promettant un match combinant rigueur défensive et créativité offensive.
Lecture du onze de Canada
Jesse Marsch aligne une équipe en 4-4-2 avec Maxime Crépeau comme gardien chargé de sécuriser les buts. La défense repose sur Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito et Richie Laryea, combinant expérience et dynamisme. Au milieu, Tajon Buchanan et Stephen Eustáquio occupent les couloirs tandis que Niko Sigur et Ali Ahmed évoluent plus axialement. En attaque, Jonathan David forme la paire offensive avec Tani Oluwaseyi. Parmi les remplaçants figurent notamment Alphonso Davies et Cyle Larin, susceptibles d’apporter un impact offensif si besoin.
Cette configuration en 4-4-2 doit permettre au Canada d’équilibrer bloc bas et transitions rapides, en s’appuyant sur des joueurs polyvalents capables de presser haut et d’exploiter les espaces en profondeur.
Lecture du onze de Maroc
Mohamed Ouahbi aligne un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal et Noussair Mazraoui. Au milieu, la double sentinelle Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui offre solidité et récupération. La ligne offensive comporte Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, soutenant l’avant-centre Ismael Saibari. La présence de Chadi Riad dans l’axe défensif confirme sa rétablissement suite à un léger coup reçu précédemment.
Le 4-2-3-1 marocain mise sur un jeu fluide et créatif, avec des milieux techniques et un attaquant axial capable de combiner pressing et déviation des lignes défensives adverses.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.