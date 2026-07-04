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Mondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG Stadium

Le 4 juillet 2026 à 18h00 GMT+1, le Canada et le Maroc s’affrontent au NRG Stadium de Houston en huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce match éliminatoire oppose deux équipes aux formations contrastées, mettant en lumière des stratégies tactiques distinctes et des joueurs clés à suivre.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG Stadium
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Sommaire

Le Canada de Jesse Marsch adopte un schéma en 4-4-2 classique, misant sur une organisation compacte et un duo d’attaque composé de Jonathan David et Tani Oluwaseyi. De leur côté, les Marocains dirigés par Mohamed Ouahbi optent pour un 4-2-3-1 offrant plus de flexibilité offensive, avec Ismael Saibari en pointe soutenu par Brahim Díaz et Azzedine Ounahi dans les lignes arrière.

Ce duel tactique oppose un effectif canadien solide en défense et au milieu, incarné par Maxime Crépeau dans les buts et des milieux comme Stephen Eustáquio et Tajon Buchanan, face à un 11 marocain construit autour d’une double sentinelle avec Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui pour protéger la défense et alimenter un milieu offensif créatif.

Les entraîneurs ont fait appel à plusieurs cadres et jeunes talents, témoignant de la profondeur de leurs sélections respectives, promettant un match combinant rigueur défensive et créativité offensive.

Lecture du onze de Canada

Jesse Marsch aligne une équipe en 4-4-2 avec Maxime Crépeau comme gardien chargé de sécuriser les buts. La défense repose sur Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito et Richie Laryea, combinant expérience et dynamisme. Au milieu, Tajon Buchanan et Stephen Eustáquio occupent les couloirs tandis que Niko Sigur et Ali Ahmed évoluent plus axialement. En attaque, Jonathan David forme la paire offensive avec Tani Oluwaseyi. Parmi les remplaçants figurent notamment Alphonso Davies et Cyle Larin, susceptibles d’apporter un impact offensif si besoin.

Cette configuration en 4-4-2 doit permettre au Canada d’équilibrer bloc bas et transitions rapides, en s’appuyant sur des joueurs polyvalents capables de presser haut et d’exploiter les espaces en profondeur.

Lecture du onze de Maroc

Mohamed Ouahbi aligne un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal et Noussair Mazraoui. Au milieu, la double sentinelle Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui offre solidité et récupération. La ligne offensive comporte Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, soutenant l’avant-centre Ismael Saibari. La présence de Chadi Riad dans l’axe défensif confirme sa rétablissement suite à un léger coup reçu précédemment.

Le 4-2-3-1 marocain mise sur un jeu fluide et créatif, avec des milieux techniques et un attaquant axial capable de combiner pressing et déviation des lignes défensives adverses.

Les onze de départ

Canada
Système4-4-2SélectionneurJesse Marsch
Titulaires11
  1. 16 Maxime Crépeau Gardien
  2. 2 Alistair Johnston Défenseur
  3. 4 Luc De Fougerolles Défenseur
  4. 15 Moise Bombito Défenseur
  5. 22 Richie Laryea Défenseur
  6. 17 Tajon Buchanan Milieu
  7. 23 Niko Sigur Milieu
  8. 7 Stephen Eustaquio Milieu
  9. 20 Ali Ahmed Milieu
  10. 10 Jonathan David Attaquant
  11. 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
Remplaçants14
  • 18 Owen Goodman
  • 1 Dayne St. Clair
  • 5 Joel Waterman
  • 19 Alphonso Davies
  • 3 Alfie Jones
  • 13 Derek Cornelius
  • 21 Jonathan Osorio
  • 6 Mathieu Choinière
  • 14 Jacob Shaffelburg
  • 25 Nathan-Dylan Saliba
  • 11 Liam Millar
  • 24 Promise David
  • 9 Cyle Larin
  • 26 Jayden Nelson
Maroc
Système4-2-3-1SélectionneurMohamed Ouahbi
Titulaires11
  1. 1 Yassine Bounou Gardien
  2. 2 Achraf Hakimi Défenseur
  3. 14 Issa Diop Défenseur
  4. 25 Redouane Halhal Défenseur
  5. 3 Noussair Mazraoui Défenseur
  6. 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
  7. 24 Neil El Aynaoui Milieu
  8. 10 Brahim Díaz Milieu
  9. 8 Azzedine Ounahi Milieu
  10. 23 Bilal El Khannouss Milieu
  11. 11 Ismael Saibari Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Munir El Kajoui
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 26 Anass Salah-Eddine
  • 5 Marwane Saadane
  • 13 Zakaria El Ouahdi
  • 19 Youssef Belammari
  • 18 Chadi Riad
  • 17 Amine Sbai
  • 4 Sofyan Amrabat
  • 15 Samir El Mourabet
  • 7 Chemsdine Talbi
  • 16 Gessime Yassine
  • 20 Ayoub El Kaabi
  • 9 Soufiane Rahimi
  • 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
Canada
1re periode 10' NRG Stadium
Maroc
04/07/2026 18:00 Huitièmes de finale
CompositionsAvant-match
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