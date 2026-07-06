Mondial 2026 : le Portugal et l’Espagne dos à dos à la pause (0-0)

La première mi-temps du huitième de finale du Mondial 2026 entre le Portugal et l’Espagne, disputée au Dallas Stadium, s’est conclue sur un score vierge de 0-0 ce lundi à 20h00 GMT+1. Malgré plusieurs occasions, les deux équipes n’ont pas réussi à ouvrir le score, témoignant d’un duel équilibré entre deux nations européeennes très attendues dans cette phase à élimination directe.

Publié le 6 juil. 2026 à 20:53

Publié le 6 juil. 2026 à 20:53

Affrontant l’un contre l’autre en pleine confiance après des parcours solides en phase de groupes, le Portugal et l’Espagne ont proposé une première période où la maîtrise du milieu de terrain a été essentielle. Les deux sélections, alignant un 4-2-3-1 sous la houlette de leurs sélectionneurs respectifs Roberto Martinez et Luis de la Fuente, ont cherché à imposer leur rythme tout en se montrant prudentes défensivement.

Sur le plan offensif, l’Espagne s’est montrée légèrement plus active, totalisant six tirs dont trois cadrés. Le latéral droit Pedro Porro a notamment tiré un coup franc dangereux à la 23e minute, dévié par la défense portugaise. Le milieu Alex Baena a également tenté sa chance, obligeant le gardien Diogo Costa à intervenir. Les Espagnols ont dominé la possession avec 54% et multiplié les percussions, notamment via Dani Olmo et Lamine Yamal.

Du côté des Portugais, la star Cristiano Ronaldo a été isolée dans une attaque où le milieu Bruno Fernandes a tenté d’insuffler du rythme, mais ses efforts se sont souvent soldés par des tirs manqués ou hors cadre, comme à la 21e où sa frappe a survolé le but espagnol. Le jeune latéral Nuno Mendes et le milieu Vitinha ont essayé d’apporter de la solution par les ailes et la construction, tandis que la dernière ligne défensive a repoussé les velléités adverses. Le gardien Diogo Costa s’est distingué avec trois arrêts importants, dont un à la 16e minute face à un tir enroulé de Yamal.

Le match reste donc ouvert, les deux formations proposant un duel serré dans un contexte de huitièmes de finale où la moindre erreur pourrait être fatale. La tension est maintenue alors que le second acte promet d’être décisif dans cette confrontation entre deux grandes sélections européennes.

Portugal 2e periode 90' 0-1 Dallas Stadium Espagne Espagne Fil du match 56' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 71' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) 71' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) 75' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) 83' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) 85' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 85' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 89' Carton jaune - B. Silva 90+1' ⚽ But - M. Merino (passe F. Torres) 90+4' Carton jaune - R. Veiga Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 2 / Espagne 3

: Portugal 2 / Espagne 3 Tirs : Portugal 5 / Espagne 8

: Portugal 5 / Espagne 8 Possession : Portugal 46% / Espagne 54%

: Portugal 46% / Espagne 54% Corners : Portugal 3 / Espagne 2

: Portugal 3 / Espagne 2 Fautes : Portugal 5 / Espagne 8

: Portugal 5 / Espagne 8 Passes : Portugal 245 / Espagne 286

: Portugal 245 / Espagne 286 Precision des passes : Portugal 85% / Espagne 87%

: Portugal 85% / Espagne 87% xG : Portugal 0.26 / Espagne 0.98