Mondial 2026 : l’Argentine élimine l’Égypte 3-2 en huitièmes de finale

L’Argentine a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Égypte 3-2, ce mardi 7 juillet au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta lors des huitièmes de finale. Après avoir été menée dès la 15e minute sur une ouverture du score de Yasser Ibrahim, la sélection sud-américaine a renversé la situation grâce à trois buts inscrits en seconde période.

Publié le 7 juil. 2026 à 19:07

Publié le 7 juil. 2026 à 19:07

Cette rencontre marquait un duel entre le favori argentin, champion en titre, et l’équipe égyptienne qui a poussé les vice-champions à leurs limites. Sous la direction de l’arbitre français François Letexier, ce match a offert un spectacle riche en rebondissements et en intensité.

L’Égypte, alignée en 4-4-2 par le sélectionneur Hossam Hassan, a rapidement pris l’avantage grâce à Yasser Ibrahim, bien servi par Marwan Attia à la 15e minute. Mais l’Argentine, fidèle à son système 4-1-3-2 orchestré par Lionel Scaloni, a su répondre. Lionel Messi a joué un rôle clé, délivrant une passe décisive pour Cristian Romero à la 79e minute puis inscrivant lui-même un but après une passe de Gonzalo Montiel à la 83e. En fin de match, Enzo Fernández a scellé le score à la 90+2e minute sur une offrande de Lisandro Martínez.

Durant la partie, l’Égypte n’a pas démérité. Mostafa Ziko a marqué le but égyptien égalisateur à la 67e minute, après l’ouverture argentine, et le gardien Mostafa Shobeir a réalisé quatre arrêts importants. Cependant, malgré une défense appliquée et un pressing constant, les Égyptiens ont fini par céder face à la maîtrise collective argentine, qui a dominé la possession (65 %) et a su exploiter ses occasions dans la surface.

Le match a également été marqué par plusieurs changements tactiques. L’Argentine a fait entrer Nicolás Tagliafico à la place de Nicolás González ainsi que Rodrigo De Paul pour Lisandro Martínez à la 66e minute, renforçant sa solidité au milieu. Du côté égyptien, Hossam Hassan a remplacé Haissem Hassan par Mahmoud Trézéguet et a introduit Zizo en seconde période. Aucun carton rouge n’a été distribué, mais six avertissements ont sanctionné la rencontre, dont plusieurs pour des joueurs égyptiens en fin de match.

Argentine poursuit son aventure avec un bloc solide et Messi en maître à jouer

Les Argentins ont évolué en 4-1-3-2, un schéma tactique resserré qui leur a permis de combiner maîtrise du milieu et efficacité offensive. Leandro Paredes a joué un rôle crucial devant la défense, favorisant la circulation du ballon avec 90 % de passes précises. Lionel Messi, capitaine et figure emblématique, a multiplié les initiatives, avec une présence constante dans les zones offensives. Aux côtés de Julián Álvarez, le duo d’attaque a su faire la différence dans les moments clés. La défense, emmenée par Cristian Romero et Lisandro Martínez, a tenu face aux assauts adverses malgré quelques menaces concrètes.

L’Égypte pousse les champions du monde dans leurs retranchements malgré l’élimination

L’Égypte, sous une formation classique en 4-4-2, a montré une belle cohésion défensive et une capacité à contester le ballon. Mostafa Shobeir a multiplié les arrêts décisifs pour limiter l’impact argentin. Marwan Attia et Emam Ashour ont alimenté le jeu, tandis que l’attaque avec Mohamed Salah et Mostafa Ziko a trouvé l’ouverture à deux reprises. Malgré l’élimination, la prestation égyptienne a confirmé leur compétitivité sur la scène mondiale, avec une solidité et une détermination qui les ont maintenus dans le match jusqu’à la dernière minute.

Argentine Termine 3-2 Atlanta Stadium Égypte Égypte Fil du match 15' ⚽ But - Y. Ibrahim (passe M. Attia) 46' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace H. Fathy) 58' VAR VAR - M. Ziko 66' ↑↓ Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez) 66' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez) 67' ⚽ But - M. Ziko (passe H. Hassan) 73' ↑↓ Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel) 73' ↑↓ Remplacement - H. Hassan (remplace Trezeguet) 79' ⚽ But - C. Romero (passe L. Messi) 80' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace O. Marmoush) 83' ⚽ But - L. Messi (passe G. Montiel) 90+2' ⚽ But - E. Fernandez (passe L. Martinez) 90+3' Carton jaune - M. Shobeir 90+4' Carton jaune - H. Fathy 90+5' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 90+5' ↑↓ Remplacement - J. Alvarez (remplace F. Medina) 90+6' ↑↓ Remplacement - M. Lasheen (remplace Zizo) 90+8' Carton jaune - M. Attia 90+9' Carton jaune - H. Hassan Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 5 / Égypte 2

: Argentine 5 / Égypte 2 Tirs : Argentine 16 / Égypte 4

: Argentine 16 / Égypte 4 Possession : Argentine 65% / Égypte 35%

: Argentine 65% / Égypte 35% Corners : Argentine 5 / Égypte 1

: Argentine 5 / Égypte 1 Fautes : Argentine 11 / Égypte 9

: Argentine 11 / Égypte 9 Passes : Argentine 520 / Égypte 288

: Argentine 520 / Égypte 288 Precision des passes : Argentine 90% / Égypte 84%

: Argentine 90% / Égypte 84% xG : Argentine 2.43 / Égypte 0.89 Joueurs clés Mostafa Ziko (Égypte) : note 7.7, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.7, 1 but(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.6, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.6, 1 but(s) Yasser Ibrahim (Égypte) : note 7.6, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.6, 1 but(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 8.2, 4 arret(s)

(Égypte) : note 8.2, 4 arret(s) Lionel Messi (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)