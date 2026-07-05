Mondial 2026 : Brésil et Norvège s’affrontent en huitièmes au MetLife Stadium

Le 5 juillet 2026 à 21h00 GMT+1, le Brésil et la Norvège s’affrontent au MetLife Stadium de New York pour un match décisif des huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre marque un choc entre une sélection brésilienne aux cinq titres mondiaux et une équipe norvégienne revenant sur la scène mondiale après une absence de 28 ans.

Publié le 5 juil. 2026 à 20:02

Publié le 5 juil. 2026 à 20:02

La Norvège arrive avec une dynamique solide, ayant remporté tous ses huit matches de qualification, dont deux victoires marquantes face à l’Italie (3-0 et 4-1). Menée par Ståle Solbakken, elle mise sur un jeu offensif porté par Erling Haaland et le capitaine Martin Ødegaard. Cette compétition constitue une occasion historique pour la Norvège de franchir pour la première fois les quarts de finale.

Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, ambitionne de retrouver la suprématie dont il a longtemps fait preuve. Après une phase de qualification terminée avec quelques doutes, la Seleção cherche à conquérir un sixième titre mondial. Le match au MetLife Stadium s’annonce ainsi comme un véritable test pour mesurer les ambitions respectives de ces deux équipes.

Le contexte tactique oppose un Brésil traditionnellement dominateur dans le contrôle du jeu à une Norvège capable d’exploiter ses forces offensives avec Haaland, l’un des meilleurs buteurs du moment, et Ødegaard, orchestrant le jeu en milieu de terrain. L’issue de cette confrontation pourrait bien dépendre de la capacité à imposer son rythme dès les premières minutes.

Zoom sur Brésil

Le Brésil présente une équipe riche en talents, sous la conduite de Carlo Ancelotti. La sélection s’appuie sur un style de jeu fluide, mariant technique et créativité offensive. Les joueurs clés incluent des cadres expérimentés mêlés à une jeunesse prometteuse, dont Endrick, qui a été intégré dans le groupe pour ce mondial. L’absence de Neymar dans les phases récentes a laissé place à une équipe plus collective, prête à relever le défi norvégien.

Zoom sur Norvège

La Norvège, emmenée par Ståle Solbakken, mise sur une organisation offensive dynamique. La puissance d’Erling Haaland en attaque est un atout majeur, soutenue par la vision et la créativité de Martin Ødegaard au milieu. Cette équipe retrouve la Coupe du Monde avec beaucoup d’ambition après un parcours parfait en qualifications. La fraîcheur et la confiance de ses joueurs pourraient constituer un facteur déterminant face à une sélection brésilienne expérimentée.

Brésil A venir 21:00 MetLife Stadium Norvège Norvège

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