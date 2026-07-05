Mondial 2026 : Brésil et Norvège s’affrontent en huitièmes au MetLife Stadium

Le 5 juillet 2026 à 21h00 GMT+1, le Brésil et la Norvège s’affrontent au MetLife Stadium de New York pour un match décisif des huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre marque un choc entre une sélection brésilienne aux cinq titres mondiaux et une équipe norvégienne revenant sur la scène mondiale après une absence de 28 ans.
La Norvège arrive avec une dynamique solide, ayant remporté tous ses huit matches de qualification, dont deux victoires marquantes face à l’Italie (3-0 et 4-1). Menée par Ståle Solbakken, elle mise sur un jeu offensif porté par Erling Haaland et le capitaine Martin Ødegaard. Cette compétition constitue une occasion historique pour la Norvège de franchir pour la première fois les quarts de finale.
Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, ambitionne de retrouver la suprématie dont il a longtemps fait preuve. Après une phase de qualification terminée avec quelques doutes, la Seleção cherche à conquérir un sixième titre mondial. Le match au MetLife Stadium s’annonce ainsi comme un véritable test pour mesurer les ambitions respectives de ces deux équipes.
Le contexte tactique oppose un Brésil traditionnellement dominateur dans le contrôle du jeu à une Norvège capable d’exploiter ses forces offensives avec Haaland, l’un des meilleurs buteurs du moment, et Ødegaard, orchestrant le jeu en milieu de terrain. L’issue de cette confrontation pourrait bien dépendre de la capacité à imposer son rythme dès les premières minutes.
Zoom sur Brésil
Le Brésil présente une équipe riche en talents, sous la conduite de Carlo Ancelotti. La sélection s’appuie sur un style de jeu fluide, mariant technique et créativité offensive. Les joueurs clés incluent des cadres expérimentés mêlés à une jeunesse prometteuse, dont Endrick, qui a été intégré dans le groupe pour ce mondial. L’absence de Neymar dans les phases récentes a laissé place à une équipe plus collective, prête à relever le défi norvégien.
Zoom sur Norvège
La Norvège, emmenée par Ståle Solbakken, mise sur une organisation offensive dynamique. La puissance d’Erling Haaland en attaque est un atout majeur, soutenue par la vision et la créativité de Martin Ødegaard au milieu. Cette équipe retrouve la Coupe du Monde avec beaucoup d’ambition après un parcours parfait en qualifications. La fraîcheur et la confiance de ses joueurs pourraient constituer un facteur déterminant face à une sélection brésilienne expérimentée.
Brésil
A venir
21:00
MetLife Stadium
Norvège
05/07/2026 21:00
·
Huitièmes de finale
Calendrier Huitièmes de finale
Voir la fiche du match Canada - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 63e 67' Carton jaune - C. Larin Canada, 67e 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) Canada, 78e 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) Canada, 79e 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) Maroc, 82e 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson) Canada, 87e 87' ↑↓ Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio) Canada, 87e 90+8' ⚽ But - S. Rahimi (passe B. Diaz) Maroc, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
23
Niko Sigur
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
20
Ali Ahmed
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
11
Liam Millar
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
18
Chadi Riad
17
Amine Sbai
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2 Tirs : Canada 6 / Maroc 2 Possession : Canada 39% / Maroc 61% Corners : Canada 7 / Maroc 1 Fautes : Canada 19 / Maroc 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4 Passes : Canada 268 / Maroc 440 Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85% xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Joueurs clés
Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3 Issa Diop (Maroc) : note 7.3 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2 Redouane Halhal (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
04/07
Huitièmes de finale
Canada
Termine
0-3
NRG Stadium
Maroc
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
19' Carton jaune - B. Barcola France, 19e 58' ↑↓ Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale) Paraguay, 58e 61' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero) Paraguay, 61e 61' ↑↓ Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue) France, 61e 70' ⚽ But - K. Mbappe France, 70e 71' ↑↓ Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio) Paraguay, 71e 71' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos) Paraguay, 71e 81' Carton jaune - M. Kone France, 81e 84' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki) France, 84e 90+7' Carton jaune - M. Olise France, 90+7e
Compositions
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
2
Gustavo Velázquez
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
22
Jean-Philippe Mateta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1 Tirs : Paraguay 3 / France 10 Possession : Paraguay 22% / France 78% Corners : Paraguay 1 / France 10 Fautes : Paraguay 6 / France 7 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 121 / France 427 Precision des passes : Paraguay 54% / France 91% xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
Joueurs clés
Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s) Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2 Mike Maignan (France) : note 7 Jules Koundé (France) : note 7 William Saliba (France) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
04/07
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine
0-1
Lincoln Financial Field
France
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Huitièmes de finale
Brésil
A venir
21:00
MetLife Stadium
Norvège
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Huitièmes de finale
Mexique
A venir
01:00
Estadio Banorte
Angleterre
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Huitièmes de finale
Portugal
A venir
20:00
Dallas Stadium
Espagne
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Huitièmes de finale
États-Unis
A venir
01:00
Lumen Field
Belgique
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Huitièmes de finale
Argentine
A venir
17:00
Atlanta Stadium
Égypte
Voir la fiche du match Suisse - Colombie
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07/07
Huitièmes de finale
Suisse
A venir
21:00
Vancouver Stadium
Colombie
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