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Mondial 2026 : l’Égypte mène face à l’Argentine à la pause (1-0)

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, l’Égypte mène sur l’Argentine 1-0 à la mi-temps. Le but est signé Yasser Ibrahim à la 15e minute, assisté par Marwan Attia.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Égypte mène face à l’Argentine à la pause (1-0)
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Ce score reflète le début de match maîtrisé par la sélection égyptienne, qui a pris l’avantage en convertissant une occasion nette. L’Argentine, favorite du match, doit encore trouver son rythme pour inverser la tendance.

Le match a été marqué par cette ouverture du score égyptienne, sur une action initiée par le milieu Marwan Attia. Après une faute du défenseur Yasser Ibrahim, un penalty a été accordé à l’Argentine à la 19e minute.

Sur le plan des statistiques, l’Argentine domine légèrement la possession avec 55%, mais ne compte que trois tirs, dont deux cadrés, tandis que l’Égypte a tiré une fois au but. Le gardien égyptien Mostafa Shobeir s’est illustré avec deux arrêts importants.

Les compositions des équipes montrent un 4-1-3-2 pour l’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, avec Lionel Messi et Julián Alvarez en attaque. L’Égypte, sous la direction de Hossam Hassan, joue en 4-4-2 avec Mohamed Salah en pointe.

Argentine – un schéma offensif en 4-1-3-2 avec Messi et Alvarez

L’Argentine aligne Emiliano Martínez dans les buts, protégée par une ligne défensive composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Le milieu de terrain est structuré autour de Leandro Paredes en sentinelle, avec Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández en soutien offensif. Lionel Messi et Julián Alvarez forment le duo d’attaque. Le sélectionneur Lionel Scaloni mise sur un système dynamique et créatif pour tenter de renverser la situation.

Égypte – une organisation solide en 4-4-2 avec Ibrahim buteur

L’Égypte répond par une formation en 4-4-2 classique. Le gardien Mostafa Shobeir bénéficie de la solidité défensive de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez. Le milieu combine solidité et créativité avec Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Attia et Emam Ashour. En attaque, Mohamed Salah complète Mostafa Ziko. La réussite d’Ibrahim sur coup de pied arrêté a permis à l’Égypte de prendre l’avantage, valorisant une organisation collective efficace sous la houlette de Hossam Hassan.

Argentine
2e periode 63' Atlanta Stadium
Égypte
07/07/2026 17:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 15'But - Y. Ibrahim (passe M. Attia)Égypte, 15e
  2. 46'Remplacement - E. Ashour (remplace H. Fathy)Égypte, 46e
  3. 58'VAR - M. ZikoÉgypte, 58e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Argentine 4 / Égypte 1
  • Tirs : Argentine 8 / Égypte 2
  • Possession : Argentine 59% / Égypte 41%
  • Corners : Argentine 1 / Égypte 1
  • Fautes : Argentine 11 / Égypte 5
  • Cartons jaunes : Argentine 0 / Égypte 0
  • Cartons rouges : Argentine 0 / Égypte 0
  • Passes : Argentine 326 / Égypte 227
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