Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)
Canada – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Canada et le Maroc sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 1 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Canada et 1 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.42 pour le Canada et 0.02 pour le Maroc.
Les faits de la première période
- Carton jaune – R. Halhal (Maroc, 20e)
- Remplacement – I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 22e)
- Carton jaune – A. Hakimi (Maroc, 40e)
- Carton jaune – R. Laryea (Canada, 40e)
- Carton jaune – J. David (Canada, 43e)
- Carton jaune – A. Ounahi (Maroc, 45e)
- Carton jaune – B. El Khannouss (Maroc, 45+6e)
Un équilibre encore fragile
le Canada et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Canada
2e periode 88' NRG StadiumMaroc
Fil du match
- 20'Carton jaune - R. Halhal
- 22'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)
- 40'Carton jaune - A. Hakimi
- 40'Carton jaune - R. Laryea
- 43'Carton jaune - J. David
- 45'Carton jaune - A. Ounahi
- 45+6'Carton jaune - B. El Khannouss
- 49'Carton jaune - L. De Fougerolles
- 50'But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)
- 63'Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)
- 63'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)
- 63'Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)
- 67'Carton jaune - C. Larin
- 78'Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)
- 79'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)
- 82'But - A. Ounahi (passe B. Diaz)
- 87'Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)
- 87'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2
- Tirs : Canada 6 / Maroc 2
- Possession : Canada 39% / Maroc 61%
- Corners : Canada 7 / Maroc 1
- Fautes : Canada 19 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4
- Passes : Canada 268 / Maroc 440
- Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%
- xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Calendrier Huitièmes de finale
Huitièmes de finale
Canada
2e periode 88' NRG StadiumMaroc
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