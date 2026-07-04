Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Canada – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Canada et le Maroc sont dos à dos sur le score de 0-0 .

Publié le 4 juil. 2026 à 18:56

Publié le 4 juil. 2026 à 18:56

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 1 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Canada et 1 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.42 pour le Canada et 0.02 pour le Maroc.

Les faits de la première période

Carton jaune – R. Halhal (Maroc, 20e)

Remplacement – I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 22e)

Carton jaune – A. Hakimi (Maroc, 40e)

Carton jaune – R. Laryea (Canada, 40e)

Carton jaune – J. David (Canada, 43e)

Carton jaune – A. Ounahi (Maroc, 45e)

Carton jaune – B. El Khannouss (Maroc, 45+6e)

Un équilibre encore fragile

le Canada et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Canada 2e periode 88' 0-2 NRG Stadium Maroc Maroc Fil du match 20' Carton jaune - R. Halhal 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 40' Carton jaune - A. Hakimi 40' Carton jaune - R. Laryea 43' Carton jaune - J. David 45' Carton jaune - A. Ounahi 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss 49' Carton jaune - L. De Fougerolles 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 67' Carton jaune - C. Larin 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2

: Canada 2 / Maroc 2 Tirs : Canada 6 / Maroc 2

: Canada 6 / Maroc 2 Possession : Canada 39% / Maroc 61%

: Canada 39% / Maroc 61% Corners : Canada 7 / Maroc 1

: Canada 7 / Maroc 1 Fautes : Canada 19 / Maroc 8

: Canada 19 / Maroc 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4

: Canada 4 / Maroc 4 Passes : Canada 268 / Maroc 440

: Canada 268 / Maroc 440 Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%

: Canada 75% / Maroc 85% xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09