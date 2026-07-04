BENIN WEB TV

Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)

Canada – Maroc a atteint la pause au Mondial 2026, le Canada et le Maroc sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
187vues
Mondial 2026 : le Canada et le Maroc dos à dos à la pause (0-0)
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 1 pour le Maroc. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour le Canada et 1 pour le Maroc. Les xG restent proches, avec 0.42 pour le Canada et 0.02 pour le Maroc.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – R. Halhal (Maroc, 20e)
  • Remplacement – I. Saibari (remplace S. Rahimi) (Maroc, 22e)
  • Carton jaune – A. Hakimi (Maroc, 40e)
  • Carton jaune – R. Laryea (Canada, 40e)
  • Carton jaune – J. David (Canada, 43e)
  • Carton jaune – A. Ounahi (Maroc, 45e)
  • Carton jaune – B. El Khannouss (Maroc, 45+6e)

Un équilibre encore fragile

le Canada et le Maroc repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Canada
2e periode 88' NRG Stadium
Maroc
04/07/2026 18:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
  2. 22'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
  3. 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
  4. 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
  5. 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
  6. 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
  7. 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
  8. 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
  9. 50'But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
  10. 63'Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)Maroc, 63e
  11. 63'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 63e
  12. 63'Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 63e
  13. 67'Carton jaune - C. LarinCanada, 67e
  14. 78'Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)Canada, 78e
  15. 79'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 79e
  16. 82'But - A. Ounahi (passe B. Diaz)Maroc, 82e
  17. 87'Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)Maroc, 87e
  18. 87'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2
  • Tirs : Canada 6 / Maroc 2
  • Possession : Canada 39% / Maroc 61%
  • Corners : Canada 7 / Maroc 1
  • Fautes : Canada 19 / Maroc 8
  • Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4
  • Passes : Canada 268 / Maroc 440
  • Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%
  • xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
2e periode 88' NRG Stadium
Maroc
Résumé à la pause
Huitièmes de finale
Paraguay
A venir Lincoln Financial Field
France
Huitièmes de finale
Brésil
A venir MetLife Stadium
Norvège
Huitièmes de finale
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
Huitièmes de finale
Portugal
A venir Dallas Stadium
Espagne
Huitièmes de finale
États-Unis
A venir Lumen Field
Belgique
Huitièmes de finale
Argentine
A venir Atlanta Stadium
Égypte
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie

Articles liés

Mondial 2026: Zlatan Ibrahimović estime que la Croatie a été « volée » face au PortugalMondial 2026: Zlatan Ibrahimović estime que la Croatie a été « volée » face au PortugalAllemagne: Jürgen Klopp se dit prêt à succéder à Julian NagelsmannAllemagne: Jürgen Klopp se dit prêt à succéder à Julian NagelsmannMondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG StadiumMondial 2026 : le 4-4-2 du Canada face au 4-2-3-1 du Maroc au NRG StadiumMondial 2026 : Canada et Maroc s affrontent en huitièmes au NRG StadiumMondial 2026 : Canada et Maroc s affrontent en huitièmes au NRG Stadium

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV