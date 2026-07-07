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Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)

Suisse – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse et la Colombie sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Suisse a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Suisse et 1 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.06 pour la Suisse et 0.25 pour la Colombie.

Un équilibre encore fragile

la Suisse et la Colombie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Suisse
Prolongation 98' Vancouver Stadium
Colombie
07/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - A. Jashari (remplace D. Sow)Suisse, 46e
  2. 51'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 51e
  3. 59'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 59e
  4. 60'Carton jaune - L. SuarezColombie, 60e
  5. 66'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 66e
  6. 66'Remplacement - J. Arias (remplace J. Campaz)Colombie, 66e
  7. 71'Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 71e
  8. 82'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 82e
  9. 82'Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios)Colombie, 82e
  10. 87'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 87e
  11. 87'Remplacement - D. Zakaria (remplace S. Widmer)Suisse, 87e
  12. 90+2'Remplacement - D. Ndoye (remplace R. Vargas)Suisse, 90+2e
  13. 95'Carton jaune - D. SanchezColombie, 95e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 2
  • Tirs : Suisse 5 / Colombie 7
  • Possession : Suisse 51% / Colombie 49%
  • Corners : Suisse 1 / Colombie 4
  • Fautes : Suisse 9 / Colombie 10
  • Cartons jaunes : Suisse 2 / Colombie 1
  • Cartons rouges : Suisse 0 / Colombie 0
  • Passes : Suisse 382 / Colombie 358
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