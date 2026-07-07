Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)

Suisse – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Suisse et la Colombie sont dos à dos sur le score de 0-0 .

Publié le 7 juil. 2026 à 21:50

Publié le 7 juil. 2026 à 21:50

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Suisse a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Suisse et 1 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.06 pour la Suisse et 0.25 pour la Colombie.

Un équilibre encore fragile

la Suisse et la Colombie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Suisse Prolongation 98' 0-0 Vancouver Stadium Colombie Colombie Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - A. Jashari (remplace D. Sow) 51' Carton jaune - G. Xhaka 59' Carton jaune - D. Zakaria 60' Carton jaune - L. Suarez 66' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 66' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace J. Campaz) 71' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 82' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 82' ↑↓ Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios) 87' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 87' ↑↓ Remplacement - D. Zakaria (remplace S. Widmer) 90+2' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace R. Vargas) 95' Carton jaune - D. Sanchez Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 2

: Suisse 2 / Colombie 2 Tirs : Suisse 5 / Colombie 7

: Suisse 5 / Colombie 7 Possession : Suisse 51% / Colombie 49%

: Suisse 51% / Colombie 49% Corners : Suisse 1 / Colombie 4

: Suisse 1 / Colombie 4 Fautes : Suisse 9 / Colombie 10

: Suisse 9 / Colombie 10 Cartons jaunes : Suisse 2 / Colombie 1

: Suisse 2 / Colombie 1 Cartons rouges : Suisse 0 / Colombie 0

: Suisse 0 / Colombie 0 Passes : Suisse 382 / Colombie 358