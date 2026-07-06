Mondial 2026 : Mondial 2026  Portugal Espagne  à Dallas Roberto Martínez aligne un 4-2-3-1 face au 4-1-2-3 de Luis de la Fuente

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne se dispute ce lundi 6 juillet à 20h00 GMT+1 au Dallas Stadium. Les deux sélections ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous décisif qui marque une confrontation de styles entre deux nations historiques du football européen.

Publié le 6 juil. 2026 à 19:36

Publié le 6 juil. 2026 à 19:36

Le Portugal, emmené par le sélectionneur Roberto Martínez, adopte une formation en 4-2-3-1. Le duo défensif de milieu de terrain est composé de João Neves et Vitinha, soutenant une ligne offensive où Cristiano Ronaldo retrouve le rôle d’attaquant de pointe aux côtés de João Félix, Pedro Neto et Bruno Fernandes en postes offensifs. La charnière centrale associant Rúben Dias et Renato Veiga sera protégée sur les flancs par João Cancelo et Nuno Mendes, avec Diogo Costa dans les buts.

De son côté, l’équipe d’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, évoluera en 4-1-2-3. Le milieu Rodri est positionné en sentinelle, avec Pedri et Alejandro Baena devant lui. L’attaque repose sur Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo, soutenant la solidité défensive assurée par Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le portier Unai Simón gardera les cages espagnoles.

Les deux formations ne présentent pas d’absences majeures côté portugais, tandis que l’Espagne doit composer sans Nico Williams et Yéremy Pino, forfaits pour cette rencontre. Le duel tactique entre le 4-2-3-1 portugais et le 4-1-2-3 espagnol promet une rencontre équilibrée entre contrôle du milieu et variations offensives.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martínez mise sur un système classique en 4-2-3-1, avec Diogo Costa comme dernier rempart. La défense compte sur la solidité de Rúben Dias et la polyvalence de Renato Veiga en charnière centrale, flanqués des latéraux João Cancelo et Nuno Mendes, tous deux capables de combiner solidité défensive et projection offensive. Au milieu, le choix de João Neves et Vitinha apporte un équilibre entre récupération et créativité, soutenant un trio offensif dynamique.

Bruno Fernandes agit en relais entre le milieu et l’attaque, avec la présence complémentaire de João Félix et Pedro Neto sur les ailes. En pointe, Cristiano Ronaldo conserve son statut de référence offensive, épaulé par Rafael Leão disponible sur le banc pour dynamiser la seconde période. Ce schéma favorise la fluidité dans les transitions et une capacité à varier les attaques sur les ailes ou via des combinaisons au centre.

Lecture du onze d’Espagne

Luis de la Fuente opte pour le 4-1-2-3 qui met l’accent sur le contrôle du milieu et la rapidité offensive. Unai Simón est aligné dans les cages, tandis que la défense combine jeunesse et expérience avec Pedro Porro, Pau Cubarsí Paredes, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. En sentinelle, Rodri assure la protection de la ligne défensive et la récupération du ballon.

Le milieu est animé par Pedri et Alejandro Baena, qui jouent en soutien d’une attaque axée sur l’énergie de debutant Lamine Yamal, ainsi que sur la technique d’Álex Baena et Mikel Oyarzabal. L’absence des ailiers Nico Williams et Yéremy Pino limite la profondeur offensive, mais l’Espagne compte sur un effectif équilibré capable d’imposer son rythme dans les duels.

Les onze de départ

Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martínez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Attaquant 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Attaquant 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 2 Nélson Semedo

12 José Sá

9 Gonçalo Ramos

22 Rui Silva

21 Rúben Neves

24 Samú Costa

19 Gonçalo Guedes

10 Bernardo Silva

4 Tomás Araújo

16 Trincão

6 Matheus Nunes

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

26 Francisco Conceição

17 Rafael Leão Espagne Système 4-1-2-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Paredes Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 16 Rodri Milieu 10 Dani Olmo Milieu 20 Pedri Milieu 19 Lamine Yamal Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 15 Álex Baena Milieu Remplaçants 15 2 Marc Pubill

9 Gavi

17 Nico Williams

13 Joan García

11 Yeremy Pino

18 Martín Zubimendi

4 Eric García

7 Ferran Torres

26 Borja Iglesias

8 Fabián Ruiz

6 Mikel Merino

1 David Raya

5 Marcos Llorente

3 Álex Grimaldo

25 Víctor Muñoz

Portugal A venir 20:00 Dallas Stadium Espagne Espagne Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.