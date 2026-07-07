Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et de l’Égypte

L’Argentine et l’Égypte s’affrontent mercredi au Stade d’Atlanta pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, avec un coup d’envoi prévu à 17h00 GMT+1. Lionel Scaloni aligne une formation en 4-4-2 où Lionel Messi et Julián Álvarez composeront la ligne offensive. De son côté, Hossam Hassan adopte également un 4-4-2, avec Mohamed Salah en pointe aux côtés de Mostafa Ziko.

Publié le 7 juil. 2026 à 16:36

Publié le 7 juil. 2026 à 16:36

Ce duel marque une étape clé pour les deux équipes dans leur parcours mondial. L’Argentine, emmenée par son sélectionneur Scaloni, s’appuiera sur sa solidité défensive incarnée par Cristian Romero et Nahuel Molina tout en cherchant à imposer son rythme grâce au segment créatif composé d’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández.

Pour l’Égypte, Hossam Hassan mise sur une animation offensive centrée sur Mohamed Salah, soutenu par le milieu de terrain regroupant Emam Ashour, Marwan Attia et Mohanad Lasheen. La défense sera ancrée autour de Yasser Ibrahim et Rami Rabia, dans un dispositif qui devra contenir la puissance offensive argentine tout en exploitant les contres.

Les compositions officielles publiées confirment ces choix tactiques avec des bancs garnis de remplaçants qui pourraient s’avérer décisifs selon l’évolution du match. L’affrontement promet une confrontation tactique entre deux 4-4-2 souvent mis en place pour équilibrer solidité et efficacité offensive.

Lecture du onze de Argentine

Sous la direction de Lionel Scaloni, l’Argentine présente un 4-4-2 classique. Emiliano Martínez officiera dans les cages avec une défense composée de Nahuel Molina à droite, Nicolás Tagliafico à gauche, et au centre Cristian Romero associé à Lisandro Martínez. Au milieu, Rodrigo De Paul et Leandro Paredes complèteront les ailes, tandis qu’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández occuperont des rôles plus axiaux.

Offensivement, Lionel Messi tiendra sa position habituelle de leader devant, accompagné de Julián Álvarez. Cette paire combinera la finesse technique de Messi à la mobilité et au pressing dynamique d’Álvarez, dans une stratégie visant à déstabiliser la défense adverse par des échanges rapides et des appels fréquents.

Le banc argentin est fourni avec notamment Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso et Nicolás Otamendi, offrant de la profondeur dans les secteurs offensif, milieu et défense. Cette version du onze traduit la volonté de Scaloni de conserver un équilibre entre expérience et créativité.

Lecture du onze de Égypte

L’Égypte de Hossam Hassan adopte aussi un 4-4-2, mais avec une physionomie légèrement différente. Mostafa Shobeir gardera le but alors que la défense s’appuie sur Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez. Le milieu de terrain regroupe Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen et Haissem Hassan, formant une ligne capable de combiner récupération et construction.

En attaque, Mohamed Salah est accompagné de Mostafa Ziko, un duo chargé de mener les offensives et de transformer les opportunités en buts. Ce schéma tactique, confié par Hassan, devrait privilégier une solidité défensive tout en laissant les ailes et le duo offensif exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Face à l’Argentine, l’Égypte s’appuiera sur un bloc compact et des transitions rapides. Le banc égyptien inclut des joueurs comme Mahmoud Trézéguet et Omar Marmoush, qui pourront insuffler du dynamisme selon le déroulement de la rencontre.

Les onze de départ

Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 3 Nicolás Tagliafico Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 5 Leandro Paredes Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 9 Julián Alvarez Attaquant Remplaçants 15 12 Gerónimo Rulli

1 Juan Musso

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez Égypte Système 4-4-2 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 5 Rami Rabia Défenseur 15 Karim Hafez Défenseur 8 Emam Ashour Milieu 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 12 Haissem Hassan Milieu 10 Mohamed Salah Attaquant 11 Mostafa Ziko Attaquant Remplaçants 13 1 Mohamed El-Shenawy

26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

24 Tarek Alaa

4 Hossam Abdelmaguid

25 Zizo

20 Ibrahim Adel

7 Mahmoud Trézéguet

21 Mahmoud Saber

14 Hamdy Fathy

18 Nabil Donga

22 Omar Marmoush

9 Hamza Abdelkarim

Argentine A venir 17:00 Atlanta Stadium Égypte Égypte Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.