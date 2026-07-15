Mondial 2026 : affrontement tendu entre l’Angleterre et l’Argentine en demi-finale à Atlanta

La demi-finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l’Angleterre à l’Argentine le 15 juillet à 20h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce choc entre deux nations au riche passé footballistique déterminera l’un des finalistes du tournoi et promet une rencontre d’une intensité remarquable.

Les Anglais, dirigés par Thomas Tuchel, arrivent avec l’objectif de décrocher un nouveau titre mondial après un parcours marqué par des succès difficiles, notamment contre la Norvège en quart de finale. L’équipe a su gérer des problèmes de santé au sein de son effectif, avec le retour en forme de Declan Rice, désormais disponible après un virus gastrique.

De leur côté, les Argentins restent invaincus dans cette compétition. Sous la houlette de Lionel Scaloni, l’Albiceleste mise sur l’expérience et la créativité de joueurs clés comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul. Leur qualification face à la Suisse après prolongations conforte leur statut de favori.

Ce duel s’inscrit dans une rivalité historique entre les deux sélections, renforçant l’enjeu de la rencontre. Par ailleurs, l’Angleterre devra composer sans le défenseur Jarell Quansah, suspendu, et Jordan Henderson, forfait pour cause de blessure au poignet, tandis que l’Argentine ne déplore aucune absence majeure.

Le style de jeu anglais privilégie des transitions rapides et une pression offensive constante, tandis que l’Argentine conjugue possession et contre-attaques rapides, exploitées par ses milieux et ses attaquants saisissants. Cette confrontation tactique sera un autre attrait de ce match très attendu.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel, sélectionneur allemand, a façonné une équipe robuste et adaptable. Le secteur offensif repose notamment sur Harry Kane, qui combine expérience et sens du but, et Jude Bellingham, dont la créativité au milieu est essentielle pour animer le jeu. Le retour de Declan Rice renforce le milieu de terrain, améliorant la solidité défensive et la capacité à relancer proprement.

Privée de Jarell Quansah suspendu et de l’influent Jordan Henderson, l’Angleterre s’appuie sur une formation rapide et agressive qui cherche à dicter le tempo du match. La capacité à presser haut et à exploiter chaque récupération sera cruciale face à une équipe argentine redoutable en possession.

Zoom sur Argentine

L’Argentine de Lionel Scaloni offre un mélange d’expérience et de jeunesse. Lionel Messi, capitaine emblématique, reste au cœur de l’attaque et incarne la menace principale pour la défense anglaise. Rodrigo De Paul apporte équilibre et dynamisme au milieu, orchestrant le jeu et initiant les actions offensives.

Sans absence majeure, l’Albiceleste déroule un football combinant conservation du ballon et fulgurances contre-attaquantes. Sa capacité à garder la maîtrise du jeu tout en profitant des espaces pour accélérer sera un facteur déterminant face à l’agressivité anglaise.

Ce comité tactique et technique solide confère à l’Argentine une confiance qui s’est confirmée tout au long du tournoi, renforçant sa position parmi les favoris pour décrocher un nouveau sacre mondial.

Angleterre A venir 20:00 Atlanta Stadium Argentine Argentine

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