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Mondial 2026 : l’Argentine élimine l’Angleterre en demi-finale grâce à un doublé dans le temps additionnel

L’Argentine a renversé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 au Stade d’Atlanta, s’imposant 2-1 grâce à des buts tardifs. Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon pour l’Angleterre à la 55e minute, Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute avant que Lautaro Martínez ne délivre les Argentins en toute fin de match, à la 90+2e minute.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Argentine élimine l’Angleterre en demi-finale grâce à un doublé dans le temps additionnel
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Cette victoire propulse l’Argentine en finale de la compétition, où elle tentera de décrocher un nouveau sacre mondial. De son côté, l’Angleterre, malgré une bonne prestation, échoue à entrer dans le dernier carré, mettant fin à leur parcours en demi-finale.

Le match a débuté sur un rythme équilibré, sans but marqué en première période. C’est en seconde mi-temps que l’intensité est montée, avec l’Angleterre prenant l’avantage à l’heure de jeu grâce à Gordon. Cependant, les Argentins ont réagi en fin de rencontre, démontrant leur résilience et leur efficacité offensive sur coups de pied arrêtés et phases de transition rapide.

L’Argentine, portée par ses cadres offensifs Fernández et Martínez, a su retourner la situation face à une équipe anglaise solide mais moins tranchante en défense en fin de match. La réussite argentine dans le temps additionnel souligne leur expérience dans les moments clés de ce Mondial.

Les prochains jours confirmeront l’impact de ce succès argentin et les conséquences pour l’Angleterre, éliminée au seuil de la finale. Ce résultat renforce la réputation de l’Argentine comme un des favoris pour décrocher le trophée.

Angleterre
Termine Atlanta Stadium
Argentine
15/07/2026 20:00 Demi-finales
Resume finalAvant-match
Fil du match
  1. 55'55' But Anthony Gordon (Angleterre)
  2. 85'85' But Enzo Fernández (Argentine)
  3. 90+2'90+2' But Lautaro Martínez (Argentine)
Les chiffres du match

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Joueurs clés

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