Mondial 2026 : la France affronte l’Espagne en demi-finale au stade de Dallas

La France et l’Espagne s’affrontent mardi 14 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au Stade de Dallas en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette rencontre met aux prises deux nations majeures du football européen dans une confrontation aux enjeux considérables, puisque le vainqueur se qualifie pour sa troisième finale mondiale consécutive, tandis que le perdant voit son parcours s’arrêter aux portes du dernier acte.

Les Bleus ont réalisé un parcours sans faute depuis le début du tournoi. Ils ont surmonté la phase de groupes avec trois victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), avant d’éliminer la Suède (3-0) en huitièmes de finale, le Paraguay (1-0) en quarts, puis le Maroc (2-0) pour atteindre cette demi-finale. De leur côté, l’Espagne, championne d’Europe en titre, a également confirmé sa solidité et sa maîtrise technique au fil des matchs du tournoi, s’appuyant sur un jeu de passes et de possession bien rodé.

Dirigée par Didier Deschamps, qui a mené la France à son sacre mondial en 2018 et à la finale perdue en 2022, l’équipe tricolore s’appuie particulièrement sur Kylian Mbappé, capitaine et meilleur buteur, pour dynamiser son attaque rapide et incisive. Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol depuis 2022, a propulsé la Roja au titre de l’Euro 2024. Son équipe mise sur la jeune promesse Lamine Yamal et une organisation tactique axée sur le contrôle du ballon et la précision des transmissions.

Ce duel franco-espagnol au sommet marque une étape décisive dans ce mondial nord-américain, offrant un remake du classique européen sur la scène planétaire. Le vainqueur accédera à la finale de ce tournoi qui compte pour l’histoire du football mondial, avec la perspective de conquérir un trophée qui échappe à ces équipes depuis plusieurs années.

Zoom sur France

La France évolue avec un système offensif privilégiant la vitesse et la verticalité. Le sélectionneur Didier Deschamps dispose d’un groupe expérimenté et talentueux. Kylian Mbappé, incontestable leader sur le front de l’attaque, est soutenu par d’autres cadres tels qu’Antoine Griezmann, N’Golo Kanté, Raphael Varane et Hugo Lloris dans les buts. Ces joueurs clés articulent un jeu rapide, souvent basé sur des transitions éclairs pour déstabiliser les défenses adverses.

La solidité défensive s’appuie sur un bloc discipliné avec Varane et ses partenaires, tandis que le milieu de terrain, piloté par Kanté, joue un rôle essentiel dans la récupération et la relance. Deschamps privilégie un équilibre entre rigueur défensive et dynamisme offensif pour maximiser les atouts de son équipe.

Zoom sur Espagne

L’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, adopte un style de jeu caractérisé par la possession prolongée et la maîtrise technique. Lamine Yamal est l’élément offensif majeur, apportant créativité et pressing haut. Il est accompagné de cadres comme Sergio Busquets au milieu, César Azpilicueta en défense, et Unai Simón dans les buts.

La tactique espagnole repose sur un pressing intelligent, un contrôle patient du ballon et une organisation fluide pour ouvrir les espaces dans les défenses adverses. Cette approche leur a permis de conquérir l’Euro 2024 et de maintenir un haut niveau lors de cette Coupe du Monde, en combinant jeunesse prometteuse et expérience contrôlée.

France A venir 20:00 Dallas Stadium Espagne Espagne

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