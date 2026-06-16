Iran 2-2 Nouvelle-Zélande : Mohebi égalise pour l’Iran
Mohammad Mohebi a marqué à la 64e minute pour l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, ramenant les deux équipes à égalité, 2-2, après un score de 1-2. Le but iranien, inscrit sur une passe de Ramin Rezaeian, change immédiatement le tableau d’affichage dans cette rencontre. L’Iran revient ainsi dans le match au moment où la Nouvelle-Zélande conservait encore un avantage d’un but.
Cette égalisation modifie l’équilibre immédiat de la partie sans donner l’avantage à l’une des deux sélections. À 2-2, l’Iran efface son retard et la Nouvelle-Zélande voit son avance disparaître. Le scénario est désormais celui d’un match de nouveau ouvert au score, avec deux équipes replacées sur la même ligne après ce but de Mohebi.
Cette réalisation intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe G, au SoFi Stadium. Elle s’inscrit dans le duel entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, avec un score désormais fixé à 2-2 après la 64e minute. Les faits confirmés retiennent donc l’égalisation iranienne de Mohammad Mohebi, servie par Ramin Rezaeian, comme le moment qui ramène les deux équipes à hauteur.
- 7'But - Elijah Just0-1
- 32'But - Ramin Rezaeian1-1
- 45'Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)
- 53'Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)
- 54'But - Elijah Just1-2
- 64'But - Mohammad Mohebbi2-2
- 65'Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)
- 68'Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)
- 68'Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)
- 78'Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)
- 80'Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)
- 89'Carton jaune - Ehsan Hajisafi
- 92'Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)
- 92'Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Nouvelle-Zélande
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Belgique
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
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