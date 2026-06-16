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Iran 2-2 Nouvelle-Zélande : Mohebi égalise pour l’Iran

Mohammad Mohebi a marqué à la 64e minute pour l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, ramenant les deux équipes à égalité, 2-2, après un score de 1-2. Le but iranien, inscrit sur une passe de Ramin Rezaeian, change immédiatement le tableau d’affichage dans cette rencontre. L’Iran revient ainsi dans le match au moment où la Nouvelle-Zélande conservait encore un avantage d’un but.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Iran 2-2 Nouvelle-Zélande : Mohebi égalise pour l’Iran
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Cette égalisation modifie l’équilibre immédiat de la partie sans donner l’avantage à l’une des deux sélections. À 2-2, l’Iran efface son retard et la Nouvelle-Zélande voit son avance disparaître. Le scénario est désormais celui d’un match de nouveau ouvert au score, avec deux équipes replacées sur la même ligne après ce but de Mohebi.

Cette réalisation intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe G, au SoFi Stadium. Elle s’inscrit dans le duel entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, avec un score désormais fixé à 2-2 après la 64e minute. Les faits confirmés retiennent donc l’égalisation iranienne de Mohammad Mohebi, servie par Ramin Rezaeian, comme le moment qui ramène les deux équipes à hauteur.

Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Elijah Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
  2. 32'But - Ramin Rezaeian1-1Iran
  3. 45'Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)Iran, 45e
  4. 53'Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)Iran, 53e
  5. 54'But - Elijah Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
  6. 64'But - Mohammad Mohebbi2-2Iran · Passe : Ramin Rezaeian
  7. 65'Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)Iran, 65e
  8. 68'Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)Nouvelle-Zélande, 68e
  9. 68'Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)Nouvelle-Zélande, 68e
  10. 78'Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)Nouvelle-Zélande, 78e
  11. 80'Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)Iran, 80e
  12. 89'Carton jaune - Ehsan HajisafiIran, 89e
  13. 92'Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)Nouvelle-Zélande, 92e
  14. 92'Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)Nouvelle-Zélande, 92e
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 2 2 0 1
Belgique 1 0 1 0 1 1 0 1
Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1

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