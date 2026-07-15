Angleterre – Argentine: Kyle Walker conseille Tuchel sur la stratégie à adopter face à Messi

À l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, l’ancien international anglais Kyle Walker a livré son analyse sur la meilleure manière de contenir Lionel Messi. Le défenseur, qui connaît bien le phénomène argentin, a échangé avec Thomas Tuchel et mis en garde contre une approche trop agressive face au génie de l’Inter Miami.

L’Angleterre s’apprête à défier l’Argentine, championne du monde en titre, ce mercredi au stade d’Atlanta pour une place en finale du Mondial 2026. Au cœur des préoccupations des Three Lions figure évidemment Lionel Messi, toujours aussi décisif malgré le poids des années. À 39 ans, le capitaine argentin réalise une nouvelle campagne exceptionnelle. En six rencontres disputées dans cette Coupe du monde, le joueur de l’Inter Miami a déjà inscrit huit buts et délivré deux passes décisives, occupant la tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi.

Ancien cadre de la sélection anglaise avec 96 sélections au compteur avant de prendre sa retraite internationale en 2025, Kyle Walker a livré son regard sur le défi que représente le septuple Ballon d’Or. Dans une chronique publiée par The Sun, l’ex-défenseur de Manchester City a reconnu qu’il était difficile d’identifier de véritables failles dans le jeu de Messi, tout en évoquant une possible piste tactique pour l’Angleterre. « Il est compliqué de trouver des points faibles chez Messi. Le fait qu’il ne participe pas beaucoup aux tâches défensives pourrait éventuellement en être un », a-t-il expliqué.

Mais Walker refuse de réduire l’impact de l’Argentin à cet aspect : « Il est entouré d’une équipe très solide qui lui permet de se concentrer sur ce qu’il fait de mieux. Les joueurs autour de lui connaissent ses qualités et travaillent énormément pour lui offrir les meilleures conditions. » Selon l’ancien latéral, la gestion de son énergie constitue l’une des grandes forces du capitaine argentin. « Il garde ses forces pour les moments où il a le ballon. C’est l’une des clés du succès de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022. Je suis persuadé qu’il sera extrêmement motivé face à l’Angleterre, avec l’ambition de conserver son titre », a-t-il ajouté.

Walker a également révélé avoir discuté de la possibilité d’un marquage individuel sur Messi : « Nous nous demandions s’il fallait envoyer un joueur constamment sur lui. Mais cela pourrait signifier que nous lui accordons trop d’importance et que nous laissons des espaces derrière lui lorsqu’il ne fait pas les efforts défensifs. » L’ancien défenseur anglais reste toutefois sceptique quant à cette option. « Je ne suis pas certain que le marquage individuel soit la meilleure solution pour nous. De plus, Messi pourrait prendre cela comme un défi personnel et vouloir démontrer qu’il est impossible à arrêter. Mon conseil serait de ne pas le provoquer », a-t-il conclu. Face à une Argentine portée par son capitaine légendaire, l’Angleterre devra donc trouver l’équilibre parfait entre respect et audace pour espérer décrocher une qualification historique.