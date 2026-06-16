Iran 1-2 Nouvelle-Zélande : Just s’offre un doublé pour la Nouvelle-Zélande
Elijah Just a marqué à la 54e minute pour la Nouvelle-Zélande face à l’Iran, faisant passer le score de 1-1 à 1-2. Servi par Chris Wood, le joueur néo-zélandais signe son deuxième but dans ce match et donne l’avantage à son équipe. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité au tableau d’affichage.
La Nouvelle-Zélande prend donc les devants dans une rencontre qui venait de repartir sur des bases équilibrées au score. Pour l’Iran, la situation change immédiatement avec l’obligation de courir après le résultat après avoir été à hauteur. Le but de Just donne un avantage concret aux Néo-Zélandais, sans autre élément confirmé sur une éventuelle supériorité ou infériorité numérique.
Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe G entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, disputé au SoFi Stadium. À la 54e minute, le nouveau score place la Nouvelle-Zélande devant son adversaire, avec Elijah Just au centre de l’évolution du tableau d’affichage grâce à ce deuxième but personnel.
- 7'But - E. Just0-1
- 32'But - R. Rezaeian1-1
- 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)
- 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)
- 54'But - E. Just1-2
- 64'But - M. Mohebi2-2
- 65'Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi)
- 68'Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old)
- 68'Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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