Iran 1-2 Nouvelle-Zélande : Just s’offre un doublé pour la Nouvelle-Zélande

Elijah Just a marqué à la 54e minute pour la Nouvelle-Zélande face à l’Iran, faisant passer le score de 1-1 à 1-2 . Servi par Chris Wood, le joueur néo-zélandais signe son deuxième but dans ce match et donne l’avantage à son équipe. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité au tableau d’affichage.

Publié le 16 juin 2026 à 03:26

Publié le 16 juin 2026 à 03:26

La Nouvelle-Zélande prend donc les devants dans une rencontre qui venait de repartir sur des bases équilibrées au score. Pour l’Iran, la situation change immédiatement avec l’obligation de courir après le résultat après avoir été à hauteur. Le but de Just donne un avantage concret aux Néo-Zélandais, sans autre élément confirmé sur une éventuelle supériorité ou infériorité numérique.

Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe G entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, disputé au SoFi Stadium. À la 54e minute, le nouveau score place la Nouvelle-Zélande devant son adversaire, avec Elijah Just au centre de l’évolution du tableau d’affichage grâce à ce deuxième but personnel.

Iran 2e periode 70' 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Fil du match 7' ⚽ But - E. Just 0-1 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) 54' ⚽ But - E. Just 1-2 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) 68' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old) 68' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2e periode 70' · 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - E. Just 0-1 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) 54' ⚽ But - E. Just 1-2 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) 68' ↑↓ Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old) 68' ↑↓ Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

10 Mehdi Ghayedi

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

11 Ali Alipour

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7 Tirs : Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12

: Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12 Possession : Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54%

: Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54% Corners : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5 Passes : Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362

: Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362 Precision des passes : Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87%

: Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87% xG : Iran 1.17 / Nouvelle-Zélande 0.74 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 8.6, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 8.6, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 8, 1 but(s)

(Iran) : note 8, 1 but(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.3

(Iran) : note 7.3 Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 arret(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2

(Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Shahriar Moghanlou (Iran) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran 2e periode 70' 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Résumé à la pause Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique