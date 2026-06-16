Iran 1-1 Nouvelle-Zélande : Rezaeian égalise pour l’Iran
Ramin Rezaeian a marqué à la 32e minute pour l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, ramenant le score à 1-1. Menée 0-1 avant ce but, l’équipe iranienne a trouvé l’égalisation avec Rezaeian à la conclusion et Shahriar Moghanlou comme passeur. Le tableau d’affichage traduit désormais un match revenu à l’équilibre entre les deux sélections.
Cette égalisation modifie immédiatement la situation du match. La Nouvelle-Zélande ne conserve plus l’avantage acquis auparavant, tandis que l’Iran revient à hauteur sans passer devant. À 1-1, aucune des deux équipes ne possède désormais de marge au score. Le but de Rezaeian remet donc les Iraniens au même niveau que leur adversaire dans cette rencontre.
Le but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe G, lors de cette opposition entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande disputée au SoFi Stadium. À la 32e minute, l’égalisation de Ramin Rezaeian est le fait confirmé qui ramène l’Iran dans le match, avec un score désormais fixé à 1-1.
- 7'But - E. Just0-1
- 32'But - R. Rezaeian1-1
- 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)
- 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)
- 54'But - E. Just1-2
- 64'But - M. Mohebi2-2
- 65'Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi)
- 68'Remplacement - L. Cacace (remplace B. Old)
- 68'Remplacement - C. McCowatt (remplace R. Thomas)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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