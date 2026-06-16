Iran 0-1 Nouvelle-Zélande : Just lance la Nouvelle-Zélande
Elijah Just a marqué à la 7e minute pour la Nouvelle-Zélande contre l’Iran, sur une passe de Chris Wood, et le score passe de 0-0 à 0-1. Les Néo-Zélandais signent ainsi l’ouverture du score dans ce match, avec un avantage pris très tôt. Le but n’est pas signalé sur penalty et n’est pas un but contre son camp.
Cette réalisation change immédiatement la situation au tableau d’affichage. La Nouvelle-Zélande mène désormais d’un but, tandis que l’Iran se retrouve mené après un début de match jusque-là à 0-0. À ce stade du scénario confirmé, l’écart reste minimal, mais il place les Iraniens dans la position de devoir revenir au score face à une équipe néo-zélandaise passée devant.
La rencontre entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande se dispute au SoFi Stadium, dans la phase de groupes du Groupe G. Avec ce but d’Elijah Just à la 7e minute, servi par Chris Wood, la Nouvelle-Zélande prend les commandes 0-1 et inscrit le premier fait décisif confirmé de ce match.
- 7'But - E. Just0-1
- 32'But - R. Rezaeian1-1
- 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)
- 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)
- 54'But - E. Just1-2
- 64'But - M. Mohebi2-2
- 65'Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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