Ghana 1-0 Panama : Yirenkyi lance le Ghana
Caleb Yirenkyi a marqué à la 90+5e minute pour le Ghana face au Panama, en ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Brandon Thomas-Asante, le joueur ghanéen a fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0, un changement majeur intervenu tout près de la fin.
Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage au Ghana après une rencontre jusque-là bloquée à 0-0. Le Panama se retrouve désormais mené, tandis que l’équipe ghanéenne tient un avantage direct au score. À ce moment du match, l’écart reste minimal, mais le scénario change nettement avec ce but inscrit dans le temps additionnel.
Ce but s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe L, au BMO Field. Avec cette réalisation de Caleb Yirenkyi, le Ghana prend les devants contre le Panama sur un score de 1-0. Les faits confirmés se limitent à cette ouverture du score, à la passe de Brandon Thomas-Asante et au nouveau score affiché.
- 16'Carton jaune - C. Yirenkyi
- 46'Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)
- 58'Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)
- 58'Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante)
- 63'Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo)
- 63'Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono)
- 73'Carton jaune - C. Blackman
- 74'Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz)
- 78'Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo)
- 87'Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu)
- 90'Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy)
- 90+5'But - C. Yirenkyi1-0
- 90+10'Carton jaune - C. Harvey
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Croatie
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
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