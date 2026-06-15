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Belgique 1-1 Égypte : Hany marque contre son camp, la Belgique en profite

Mohamed Hany a marqué contre son camp à la 66e minute, offrant à la Belgique l’égalisation face à l’Égypte. Menés 0-1 avant ce but, les Belges reviennent à 1-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. L’action n’est pas un penalty et le but est bien attribué au joueur égyptien, dont la déviation change le tableau d’affichage en faveur de la Belgique.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Belgique 1-1 Égypte : Hany marque contre son camp, la Belgique en profite
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Cette égalisation remet les deux équipes à hauteur au score. La Belgique efface son retard et retrouve une situation plus ouverte après avoir été menée par l’Égypte. Pour les Égyptiens, l’avantage acquis jusque-là disparaît, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario bascule donc simplement vers un nul, avec un score désormais fixé à 1-1 après cette réalisation contre son camp.

Le but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe G, au Lumen Field. Dans ce contexte, la Belgique et l’Égypte se retrouvent à égalité après 66 minutes de jeu. Aucun autre fait confirmé n’accompagne cette égalisation dans les éléments disponibles, mais le changement essentiel est clair, la Belgique n’est plus menée et l’Égypte ne conserve plus son avance.

Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
15/06/2026 20:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
  2. 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
  3. 19'But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
  4. 34'Carton jaune - A. FatouhÉgypte, 34e
  5. 56'Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
  6. 56'Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)Belgique, 56e
  7. 66'Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 66e
  8. 66'But - M. Hany1-1Belgique
  9. 71'Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)Égypte, 71e
  10. 75'Carton jaune - M. De CuyperBelgique, 75e
  11. 76'Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)Égypte, 76e
  12. 76'Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
  13. 86'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 86e
  14. 86'Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)Belgique, 86e
  15. 89'Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)Égypte, 89e
  16. 89'Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)Égypte, 89e
  17. 66'But - R. Lukaku1-1Belgique
Calendrier Groupe G
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Iran
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A venir BC Place
Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Belgique 1 0 1 0 1 1 0 1
Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0

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