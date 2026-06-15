Belgique 1-1 Égypte : Hany marque contre son camp, la Belgique en profite
Mohamed Hany a marqué contre son camp à la 66e minute, offrant à la Belgique l’égalisation face à l’Égypte. Menés 0-1 avant ce but, les Belges reviennent à 1-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. L’action n’est pas un penalty et le but est bien attribué au joueur égyptien, dont la déviation change le tableau d’affichage en faveur de la Belgique.
Cette égalisation remet les deux équipes à hauteur au score. La Belgique efface son retard et retrouve une situation plus ouverte après avoir été menée par l’Égypte. Pour les Égyptiens, l’avantage acquis jusque-là disparaît, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario bascule donc simplement vers un nul, avec un score désormais fixé à 1-1 après cette réalisation contre son camp.
Le but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe G, au Lumen Field. Dans ce contexte, la Belgique et l’Égypte se retrouvent à égalité après 66 minutes de jeu. Aucun autre fait confirmé n’accompagne cette égalisation dans les éléments disponibles, mais le changement essentiel est clair, la Belgique n’est plus menée et l’Égypte ne conserve plus son avance.
- 13'Carton jaune - M. Attia
- 14'Carton jaune - T. Castagne
- 19'But - E. Ashour0-1
- 34'Carton jaune - A. Fatouh
- 56'Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)
- 56'Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)
- 66'Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)
- 66'But - M. Hany1-1
- 71'Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)
- 75'Carton jaune - M. De Cuyper
- 76'Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)
- 76'Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)
- 86'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)
- 86'Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)
- 89'Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)
- 89'Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)
- 66'But - R. Lukaku1-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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