Arabie saoudite 1-1 Uruguay : Araujo égalise pour l’Uruguay
Maximiliano Araújo a égalisé à la 80e minute pour l’Uruguay face à l’Arabie saoudite, ramenant les deux équipes à 1-1. Menée 1-0 avant ce but, la sélection uruguayenne revient dans le match au moment où la rencontre entre dans ses dix dernières minutes réglementaires. Le but n’est pas signalé comme un penalty ni comme un but contre son camp, il est donc attribué directement à Araújo dans les faits confirmés.
Cette égalisation modifie immédiatement la situation au score. L’Arabie saoudite, qui tenait l’avantage, voit l’Uruguay revenir à hauteur, tandis que le match repasse dans un équilibre strict à 1-1. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite ici au tableau d’affichage et au scénario confirmé, avec un avantage saoudien effacé par ce but tardif.
La rencontre se dispute au Hard Rock Stadium dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H. À ce stade du match, le fait marquant confirmé reste donc ce but de Maximiliano Araújo à la 80e minute, qui transforme un score de 1-0 pour l’Arabie saoudite en 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.
- 41'But - A. Al Amri1-0
- 44'Carton jaune - A. Al Amri
- 46'Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)
- 46'Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)
- 63'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)
- 72'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)
- 80'But - M. Araujo1-1
- 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)
- 81'Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal)
- 90'Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre)
- 90+2'Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami)
- 90+3'Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan)
- 90+3'Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Arabie saoudite
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Cap-Vert
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Espagne
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
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