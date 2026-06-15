Arabie saoudite 1-0 Uruguay : Al Amri lance l’Arabie saoudite
Abdulelah Al-Amri a marqué à la 41e minute pour l’Arabie saoudite face à l’Uruguay, donnant l’avantage aux Saoudiens dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but ouvre le tableau d’affichage et porte le score à 1-0 en faveur de l’Arabie saoudite, juste avant la fin de la première période.
Cette ouverture du score change immédiatement la situation du match. L’Uruguay se retrouve mené, tandis que l’Arabie saoudite dispose désormais d’un avantage concret à protéger. À ce stade de la rencontre, le fait confirmé reste ce basculement au score, sans autre indication fournie sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario place donc l’équipe saoudienne en position favorable après un début de match resté jusque-là à égalité.
Le but d’Al-Amri intervient dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H, au Hard Rock Stadium. Dans ce duel entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la formation saoudienne prend les commandes à la 41e minute grâce à cette réalisation. Le score confirmé après le but est désormais de 1-0, un avantage qui structure la suite immédiate de cette affiche.
- 41'But - A. Al Amri1-0
- 44'Carton jaune - A. Al Amri
- 46'Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)
- 46'Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)
- 63'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Cap-Vert
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Espagne
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Arabie saoudite
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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