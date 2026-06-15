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Arabie saoudite 1-0 Uruguay : Al Amri lance l’Arabie saoudite

Abdulelah Al-Amri a marqué à la 41e minute pour l’Arabie saoudite face à l’Uruguay, donnant l’avantage aux Saoudiens dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but ouvre le tableau d’affichage et porte le score à 1-0 en faveur de l’Arabie saoudite, juste avant la fin de la première période.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Arabie saoudite 1-0 Uruguay : Al Amri lance l’Arabie saoudite
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Cette ouverture du score change immédiatement la situation du match. L’Uruguay se retrouve mené, tandis que l’Arabie saoudite dispose désormais d’un avantage concret à protéger. À ce stade de la rencontre, le fait confirmé reste ce basculement au score, sans autre indication fournie sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario place donc l’équipe saoudienne en position favorable après un début de match resté jusque-là à égalité.

Le but d’Al-Amri intervient dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H, au Hard Rock Stadium. Dans ce duel entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la formation saoudienne prend les commandes à la 41e minute grâce à cette réalisation. Le score confirmé après le but est désormais de 1-0, un avantage qui structure la suite immédiate de cette affiche.

Arabie saoudite
2e periode 70' Hard Rock Stadium
Uruguay
15/06/2026 23:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
  2. 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
  3. 46'Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)Uruguay, 46e
  4. 46'Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)Uruguay, 46e
  5. 63'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)Arabie saoudite, 63e
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
2e periode 70' Hard Rock Stadium
Uruguay
Résumé à la pause
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Espagne 1 0 1 0 0 0 0 1
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

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