BENIN WEB TV

Angleterre 2-2 Croatie : Musa égalise pour la Croatie

Petar Musa a marqué à la 45+5e minute pour la Croatie face à l’Angleterre, ramenant le score à 2-2 dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Ivan Perišić, l’attaquant croate signe l’égalisation alors que son équipe était menée 2-1. Ce but remet les deux sélections à hauteur au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
209vues
Angleterre 2-2 Croatie : Musa égalise pour la Croatie
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Pour la Croatie, cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Menée avant cette réalisation, elle revient dans une situation d’équilibre face à l’Angleterre et efface l’avantage adverse. Le score de 2-2 laisse désormais les deux équipes sans marge au moment où cette action intervient, avec un rapport de force uniquement traduit par l’égalité au score.

Cette réalisation s’inscrit dans la Phase de groupes, au sein du Groupe L, lors de la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie disputée à l’AT&T Stadium. Les faits confirmés indiquent une égalisation croate signée Petar Musa, avec Ivan Perišić comme passeur, sans penalty ni but contre son camp. Le match se poursuit donc sur un score de 2-2.

Angleterre
2e periode 52' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
2e periode 52' AT&T Stadium
Croatie
Résumé à la pause
Groupe L
Ghana
A venir BMO Field
Panama
Avant-match
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

Articles liés

Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie dos à dos à la pause (2-2)Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie dos à dos à la pause (2-2)Angleterre 2-1 Croatie : Kane donne l’avantage à l’AngleterreAngleterre 2-1 Croatie : Kane donne l’avantage à l’AngleterreAngleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la CroatieAngleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la CroatieAngleterre 1-0 Croatie : Kane lance l’AngleterreAngleterre 1-0 Croatie : Kane lance l’Angleterre

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV