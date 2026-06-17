Angleterre 2-2 Croatie : Musa égalise pour la Croatie
Petar Musa a marqué à la 45+5e minute pour la Croatie face à l’Angleterre, ramenant le score à 2-2 dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Ivan Perišić, l’attaquant croate signe l’égalisation alors que son équipe était menée 2-1. Ce but remet les deux sélections à hauteur au tableau d’affichage.
Pour la Croatie, cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Menée avant cette réalisation, elle revient dans une situation d’équilibre face à l’Angleterre et efface l’avantage adverse. Le score de 2-2 laisse désormais les deux équipes sans marge au moment où cette action intervient, avec un rapport de force uniquement traduit par l’égalité au score.
Cette réalisation s’inscrit dans la Phase de groupes, au sein du Groupe L, lors de la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie disputée à l’AT&T Stadium. Les faits confirmés indiquent une égalisation croate signée Petar Musa, avec Ivan Perišić comme passeur, sans penalty ni but contre son camp. Le match se poursuit donc sur un score de 2-2.
- 12'But - H. Kane1-0
- 36'But - M. Baturina1-1
- 42'But - H. Kane2-1
- 45+5'But - P. Musa2-2
- 47'But - J. Bellingham3-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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