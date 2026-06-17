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Angleterre 2-1 Croatie : Kane donne l’avantage à l’Angleterre

Harry Kane marque à la 42e minute pour l’Angleterre face à la Croatie et fait passer le score de 1-1 à 2-1. Le but anglais intervient sur une action conclue par Kane, avec Declan Rice dans le rôle de passeur. Sans penalty ni but contre son camp signalé, l’Angleterre reprend l’avantage dans ce match de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Angleterre 2-1 Croatie : Kane donne l’avantage à l’Angleterre
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Ce but change immédiatement la lecture du match. À 1-1, les deux équipes étaient encore à égalité au tableau d’affichage, mais le nouveau score place désormais l’Angleterre devant la Croatie. La sélection anglaise dispose ainsi d’un avantage concret au score, tandis que la Croatie se retrouve menée et doit composer avec ce retard dans la suite de la rencontre.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe L, dans une affiche disputée à l’AT&T Stadium. Pour l’Angleterre, le but de Kane pèse directement sur le scénario confirmé, puisqu’il transforme une égalité à 1-1 en avantage 2-1 contre la Croatie. Le match se poursuit donc avec l’équipe anglaise en tête.

Angleterre
2e periode 54' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

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