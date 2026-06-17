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Angleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la Croatie

Martin Baturina a marqué à la 36e minute pour la Croatie face à l’Angleterre, ramenant le score à 1-1 après l’avantage anglais. Servi par Petar Sučić, le joueur croate a signé l’égalisation qui efface le 1-0 et replace les deux équipes au même niveau au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Angleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la Croatie
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Ce but change immédiatement la lecture du match. La Croatie, menée jusque-là, revient à hauteur et annule l’écart qui séparait les deux sélections. L’Angleterre perd son avance, tandis que la rencontre repart sur une base équilibrée avec un score de 1-1. À ce stade, seul le scénario confirmé permet de retenir une égalisation croate, sans autre élément de supériorité numérique signalé.

Cette réalisation intervient dans un match de Phase de groupes du Groupe L, disputé à l’AT&T Stadium entre l’Angleterre et la Croatie. À la 36e minute, l’égalisation de Martin Baturina constitue donc le fait confirmé qui modifie le score dans cette affiche de Coupe du monde 2026, désormais ramenée à 1-1 avant la suite de la rencontre.

Angleterre
2e periode 54' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
Calendrier Groupe L
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

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