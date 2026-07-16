Mondial 2026: «personne ne nous a rien donné», Messi balaie les accusations de favoritisme

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à l’Angleterre (2-1), l’Argentine continue de faire face à des accusations de favoritisme arbitral. Lionel Messi a fermement rejeté ces critiques, estimant que le parcours de l’Albiceleste repose uniquement sur ses performances.

Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, a réfuté les accusations selon lesquelles la FIFA aurait favorisé son équipe après la victoire 2-1 de l’Albiceleste contre l’Angleterre, mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Le numéro 10 argentin a été l’un des grands artisans de cette qualification en délivrant deux passes décisives, transformées par Enzo Fernández et Lautaro Martínez. Avant cette demi-finale, l’Argentine faisait déjà l’objet de nombreuses critiques concernant certaines décisions arbitrales jugées favorables depuis le début du tournoi. L’Égypte et la Suisse avaient notamment contesté l’arbitrage de leurs rencontres à élimination directe face aux champions du monde.

Interrogé après la rencontre, Messi a balayé ces accusations et insisté sur les mérites sportifs de son équipe. « Laissons les gens continuer à parler », a lancé le vétéran argentin. Le joueur de 39 ans a ensuite salué le parcours exceptionnel de sa sélection. « Ce que ce groupe a accompli est incroyable. Nous disputons une nouvelle finale et nous avons l’occasion de redevenir champions du monde. Depuis quatre ans, nous sommes au sommet, que cela plaise ou non, et peu importe ce qui se dit. » Pour Messi, cette nouvelle qualification confirme la valeur de son équipe. « Cela prouve que notre succès n’est pas le fruit du hasard et que personne ne nous a rien donné. Atteindre deux finales de Coupe du monde est un exploit rare, et ce groupe y est parvenu. »

Le capitaine de l’Albiceleste a également mis en avant la force mentale de son collectif. « Certains doutaient de nous. Mais lorsque ce groupe est uni et fait bloc, il trouve toujours les ressources pour donner le meilleur de lui-même. » L’Argentine retrouvera désormais l’Espagne en finale de la Coupe du monde, dimanche, avec l’ambition de conserver son titre mondial. De son côté, l’Angleterre affrontera la France, samedi, dans le match pour la troisième place.