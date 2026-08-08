Mondial 2026: Lionel Messi visé par plusieurs menaces de mort

Selon une enquête publiée par le quotidien espagnol Marca, Lionel Messi aurait fait l’objet de davantage de menaces de mort que tout autre joueur pendant la Coupe du monde 2026. Des faits particulièrement inquiétants auraient été consignés dans un vaste rapport des autorités américaines consacré à la sécurité du tournoi.

Lionel Messi n’a pas seulement été au centre de l’attention sportive durant la Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’Argentine aurait également été la cible de plusieurs menaces de mort au cours de la compétition, selon une enquête menée par le quotidien espagnol Marca, s’appuyant sur un rapport des autorités américaines.

Ce document aurait recensé les principales menaces auxquelles les services de sécurité américains ont été confrontés pendant le tournoi. Parmi les incidents signalés figure notamment une menace visant directement le septuple Ballon d’Or. Avant une rencontre de phase de groupes entre la Jordanie et l’Argentine, les autorités auraient été informées d’un projet d’attaque contre le stade. Un individu aurait affirmé vouloir prendre d’assaut l’enceinte avec deux complices, en possession d’explosifs artisanaux et d’un fusil de type AR-15.

Au cours de cet échange, Lionel Messi aurait été explicitement désigné comme cible. L’individu aurait ainsi exprimé son intention de s’en prendre au capitaine argentin. Les autorités américaines auraient également découvert des messages particulièrement préoccupants sur Internet avant la rencontre entre l’Argentine et l’Égypte. Les mesures de sécurité avaient alors été renforcées autour du stade. Une opération de recherche d’éventuels explosifs aurait notamment été menée dans l’enceinte, certains dispositifs étant supposément dissimulés dans des poubelles.

Après une inspection minutieuse du stade, notamment avec l’intervention de chiens spécialisés dans la détection d’explosifs, aucune bombe n’a finalement été découverte. L’alerte s’est donc révélée sans fondement. Ces différents épisodes illustrent néanmoins le niveau de vigilance déployé par les autorités américaines autour de Lionel Messi et des principales stars présentes lors de la Coupe du monde 2026.