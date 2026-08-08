Amical: le groupe du PSG pour affronter Manchester United

Après une première sortie largement manquée à Majorque, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation estivale avec une affiche de prestige face à Manchester United, ce samedi à Göteborg. Un dernier test avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, mercredi prochain. Découvrez la liste des joueurs convoqués.

Publié le 8 août 2026 à 13:12 · Mis à jour le 8 août 2026

Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de s’attarder sur sa lourde défaite concédée à Majorque (0-3). Quelques jours après cette première rencontre de préparation, le club de la capitale retrouve déjà les terrains pour un rendez-vous d’un tout autre standing. Les Parisiens affrontent Manchester United ce samedi à Göteborg, en Suède, avec l’objectif de monter progressivement en puissance avant le premier grand rendez-vous officiel de la saison.

Cette rencontre constitue la dernière répétition générale du PSG avant la Supercoupe d’Europe, programmée mercredi prochain face à Aston Villa. Luis Enrique devra toutefois composer avec un groupe encore incomplet, plusieurs internationaux n’ayant pas encore repris après leur participation à la Coupe du monde.

Plusieurs cadres font leur retour

L’entraîneur espagnol peut néanmoins compter sur le retour de plusieurs éléments importants. Les Portugais Vitinha, João Neves et Nuno Mendes ont notamment rejoint le groupe parisien, tout comme le capitaine Marquinhos. Leur présence devrait permettre au technicien asturien de disposer d’un peu plus d’expérience pour ce deuxième rendez-vous de préparation.

En revanche, Maghnes Akliouche ne participera finalement pas à cette opposition. La nouvelle recrue parisienne, qui devait initialement effectuer le déplacement, est restée à Paris.

Pour compléter son groupe, Luis Enrique a convoqué plusieurs jeunes joueurs. Boly, Idder, Drame, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Koukaba, Bourdin, Lucea, Meite, Ayari et El Nay figurent ainsi parmi les joueurs retenus pour affronter les Red Devils.

Les mondialistes bientôt de retour

Le PSG pourra également récupérer plusieurs de ses cadres dès lundi. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ferland Mendy et Fabián Ruiz sont attendus au Campus PSG, à Poissy, pour reprendre l’entraînement.

À Göteborg, l’enjeu sera donc autant sportif que physique. Face à Manchester United, les Parisiens chercheront surtout à retrouver du rythme et à tirer les premiers enseignements avant leur confrontation européenne contre Aston Villa. Après la déconvenue de Majorque, une réaction est désormais attendue.

Le groupe du PSG: