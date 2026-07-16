CDM 2026: Jude Bellingham clarifie son altercation avec Lionel Messi

Le milieu de terrain de l’Angleterre, Jude Bellingham, a tenu à clarifier son altercation avec Lionel Messi survenue lors de la défaite des Three Lions face à l’Argentine (2-1), mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Au cours de la rencontre, les caméras ont capté un échange animé entre les deux joueurs, alimentant les spéculations sur une vive tension entre le capitaine argentin et l’international anglais. L’Angleterre avait pourtant idéalement lancé la rencontre grâce à l’ouverture du score d’Anthony Gordon. Mais les champions du monde en titre ont renversé la situation en fin de match pour décrocher leur billet pour la finale.

Interrogé après la rencontre sur son face-à-face avec Messi, Bellingham a rapidement écarté toute idée de conflit. « Il n’y avait absolument aucun problème avec Messi. » Le joueur anglais a expliqué que leur échange portait simplement sur une action de jeu. « Nous parlions d’un tir dévié. Il n’y avait absolument rien de mal. » Bellingham estime que les images ont été sorties de leur contexte. «Je suis certain que certains vont en faire toute une histoire, mais, pour moi, il ne s’est rien passé. » Le milieu de terrain a enfin rendu hommage à la légende argentine. « Pour moi, c’était un privilège d’affronter Leo. » Battue aux portes de la finale, l’Angleterre tentera désormais de terminer son Mondial sur une bonne note en disputant le match pour la troisième place face à la France, tandis que l’Argentine retrouvera l’Espagne avec l’ambition de conserver son titre mondial.