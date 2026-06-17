Angleterre 1-0 Croatie : Kane lance l’Angleterre
Harry Kane marque à la 12e minute pour l’Angleterre face à la Croatie et ouvre le score sur penalty. Le tableau d’affichage passe de 0-0 à 1-0 en faveur de l’Angleterre, qui prend les devants très tôt dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Le but intervient alors que les deux équipes étaient encore à égalité.
Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre comptable du match. À 1-0, l’Angleterre possède désormais l’avantage, tandis que la Croatie se retrouve menée après seulement douze minutes de jeu. Le scénario confirmé se résume à ce premier écart au tableau d’affichage, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.
La réalisation de Kane s’inscrit dans la Phase de groupes, au sein du Groupe L, lors du duel entre l’Angleterre et la Croatie à l’AT&T Stadium. Dans ce cadre, le penalty transforme le début de match en faveur des Anglais et fixe le score confirmé à 1-0.
- 12'But - H. Kane1-0
- 36'But - M. Baturina1-1
- 42'But - H. Kane2-1
- 45+5'But - P. Musa2-2
- 47'But - J. Bellingham3-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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