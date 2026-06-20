Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le Paraguay

Matías Galarza a marqué à la 2e minute pour le Paraguay face à la Turquie, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Julio Enciso, il a donné un avantage immédiat à la sélection paraguayenne dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, alors que le score était encore de 0-0.

Publié le 20 juin 2026 à 04:05

Publié le 20 juin 2026 à 04:05

Cette ouverture du score place le Paraguay devant très tôt dans le match. La Turquie se retrouve menée après seulement deux minutes, tandis que les Paraguayens disposent désormais d’une marge au tableau d’affichage. À ce stade, l’impact est clair et strictement lié au score, avec un Paraguay en position favorable et une Turquie contrainte de réagir pour revenir dans la partie.

Le match se dispute au Levi’s Stadium, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre concerne le Groupe D, où chaque évolution du score compte dans la dynamique immédiate des équipes. Le but de Matías Galarza, validé dès la 2e minute, constitue donc le premier fait marquant confirmé de ce Turquie Paraguay.

Turquie 2e periode 55' 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 2-0 2-0 Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 16' Carton jaune - J. Bos 32' Carton jaune - A. Circati 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) 56' Carton jaune - A. Robinson 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) 88' Carton jaune - H. Souttar 89' Carton jaune - F. Balogun 89' Carton jaune - J. Italiano 90+3' Carton jaune - C. Richards 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) Compositions États-Unis Système 3-5-2 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 5 Antonee Robinson Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant 9 Ricardo Pepi Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 6 Jason Geria

8 Connor Metcalfe

17 Nestory Irankunda

20 Cristian Volpato

1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

26 Tete Yengi Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2

: États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5

: États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38%

: États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4

: États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16

: États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4

: États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301

: États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%

: États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44 Joueurs clés Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)

(États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)

(États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9

(États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies) Groupe D États-Unis Termine 2-0 Lumen Field Australie Australie Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 0-1 2e periode 55' · 0-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 18 Mert Müldür Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 19 Yunus Akgün Milieu 8 Arda Güler Milieu 11 Kenan Yıldız Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 12 Altay Bayındır

1 Mert Günok

13 Eren Elmalı

22 Kaan Ayhan

15 Ozan Kabak

25 Samet Akaydın

2 Zeki Çelik

4 Çağlar Söyüncü

21 Barış Alper Yılmaz

26 Can Uzun

6 Orkun Kökçü

24 Oğuz Aydın

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

9 Deniz Gül Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 10 Miguel Almirón Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 8 Diego Gómez Milieu 23 Matías Galarza Milieu 25 Isidro Pitta Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

2 Gustavo Velázquez

5 Fabián Balbuena

13 José Canale

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

16 Damián Bobadilla

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

21 Gabriel Ávalos Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 2 / Paraguay 2

: Turquie 2 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 13 / Paraguay 4

: Turquie 13 / Paraguay 4 Possession : Turquie 78% / Paraguay 22%

: Turquie 78% / Paraguay 22% Corners : Turquie 5 / Paraguay 0

: Turquie 5 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 4 / Paraguay 11

: Turquie 4 / Paraguay 11 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 380 / Paraguay 110

: Turquie 380 / Paraguay 110 Precision des passes : Turquie 88% / Paraguay 62%

: Turquie 88% / Paraguay 62% xG : Turquie 0.55 / Paraguay 0.11 Joueurs clés Matías Galarza (Paraguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Paraguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9

(Paraguay) : note 7.9 Orlando Gill (Paraguay) : note 6.7, 2 arret(s)

(Paraguay) : note 6.7, 2 arret(s) Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)

(Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7

(Turquie) : note 7 Gustavo Gómez (Paraguay) : note 7

(Paraguay) : note 7 Junior Alonso (Paraguay) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie 2e periode 55' 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Résumé à la pause Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie