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Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le Paraguay

Matías Galarza a marqué à la 2e minute pour le Paraguay face à la Turquie, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Julio Enciso, il a donné un avantage immédiat à la sélection paraguayenne dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, alors que le score était encore de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le Paraguay
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Cette ouverture du score place le Paraguay devant très tôt dans le match. La Turquie se retrouve menée après seulement deux minutes, tandis que les Paraguayens disposent désormais d’une marge au tableau d’affichage. À ce stade, l’impact est clair et strictement lié au score, avec un Paraguay en position favorable et une Turquie contrainte de réagir pour revenir dans la partie.

Le match se dispute au Levi’s Stadium, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre concerne le Groupe D, où chaque évolution du score compte dans la dynamique immédiate des équipes. Le but de Matías Galarza, validé dès la 2e minute, constitue donc le premier fait marquant confirmé de ce Turquie Paraguay.

Turquie
2e periode 55' Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
  2. 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
  3. 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
  4. 46'Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
  5. 46'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
Calendrier Groupe D
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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