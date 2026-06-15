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Suède 5-1 Tunisie : Ayari s’offre un doublé pour la Suède

Yasin Ayari a marqué à la 90+6e minute pour la Suède face à la Tunisie, portant le score à 5-1 après un service de Lucas Bergvall. Déjà auteur d’un but plus tôt dans cette rencontre, le joueur suédois signe ainsi un doublé dans le temps additionnel. Ce but intervient alors que la Suède menait déjà 4-1, et il aggrave encore l’écart au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Suède 5-1 Tunisie : Ayari s’offre un doublé pour la Suède
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À ce stade du match, cette réalisation confirme l’avantage suédois et réduit davantage les possibilités de retour tunisien. Le passage de 4-1 à 5-1 donne à la Suède une avance plus large en toute fin de partie, sans modifier le sens immédiat du score, déjà nettement favorable à son équipe. Pour la Tunisie, ce nouveau but encaissé alourdit le bilan immédiat d’une fin de rencontre devenue très compliquée.

Cette action s’inscrit dans le match de phase de groupes du Groupe F disputé à l’Estadio BBVA entre la Suède et la Tunisie. Avec ce but de Yasin Ayari à la 90+6e minute, servi par Lucas Bergvall, la Suède porte son total à cinq buts dans la rencontre. Le score confirmé après cette réalisation est de 5-1 en faveur de la Suède.

Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
15/06/2026 03:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Y. Ayari1-0Suède
  2. 30'But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
  3. 43'But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
  4. 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
  5. 59'But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
  6. 65'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
  7. 65'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
  8. 72'Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
  9. 72'Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
  10. 72'Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
  11. 83'Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
  12. 83'Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
  13. 84'Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
  14. 84'But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
  15. 90+1'Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
  16. 90+1'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
  17. 90+6'But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
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Suède
Groupe F
Tunisie
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Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suède 1 1 0 0 5 1 4 3
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Tunisie 1 0 0 1 1 5 -4 0

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