Suède 5-1 Tunisie : Ayari s’offre un doublé pour la Suède
Yasin Ayari a marqué à la 90+6e minute pour la Suède face à la Tunisie, portant le score à 5-1 après un service de Lucas Bergvall. Déjà auteur d’un but plus tôt dans cette rencontre, le joueur suédois signe ainsi un doublé dans le temps additionnel. Ce but intervient alors que la Suède menait déjà 4-1, et il aggrave encore l’écart au tableau d’affichage.
À ce stade du match, cette réalisation confirme l’avantage suédois et réduit davantage les possibilités de retour tunisien. Le passage de 4-1 à 5-1 donne à la Suède une avance plus large en toute fin de partie, sans modifier le sens immédiat du score, déjà nettement favorable à son équipe. Pour la Tunisie, ce nouveau but encaissé alourdit le bilan immédiat d’une fin de rencontre devenue très compliquée.
Cette action s’inscrit dans le match de phase de groupes du Groupe F disputé à l’Estadio BBVA entre la Suède et la Tunisie. Avec ce but de Yasin Ayari à la 90+6e minute, servi par Lucas Bergvall, la Suède porte son total à cinq buts dans la rencontre. Le score confirmé après cette réalisation est de 5-1 en faveur de la Suède.
- 7'But - Y. Ayari1-0
- 30'But - A. Isak2-0
- 43'But - O. Rekik2-1
- 54'Carton jaune - R. Khedira
- 59'But - V. Gyokeres3-1
- 65'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)
- 65'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)
- 72'Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)
- 72'Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)
- 72'Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)
- 83'Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)
- 83'Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)
- 84'Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)
- 84'But - M. Svanberg4-1
- 90+1'Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)
- 90+1'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)
- 90+6'But - Y. Ayari5-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suède
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tunisie
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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