Suède 2-0 Tunisie : Isak fait le break pour la Suède
Alexander Isak a marqué à la 30e minute pour la Suède face à la Tunisie, et le tableau d’affichage indique désormais 2-0. Servi par Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. La Suède menait déjà 1-0 avant cette réalisation, qui confirme le deuxième but d’écart.
Ce but donne à la Suède une avance plus nette dans le match, avec deux longueurs d’avance sur la Tunisie. Le scénario immédiat est simple, les Suédois protègent désormais un avantage de 2-0, tandis que les Tunisiens doivent revenir de deux buts. La réalisation n’est pas annoncée sur penalty et ne relève pas d’un but contre son camp.
Cette action intervient en phase de groupes, dans le Groupe F, à l’Estadio BBVA. Elle s’inscrit dans un match où les seules informations confirmées font état d’un passage de 1-0 à 2-0 en faveur de la Suède. À la 30e minute, Alexander Isak et Viktor Gyökeres sont donc associés au deuxième but suédois contre la Tunisie.
- 7'But - Y. Ayari1-0
- 30'But - A. Isak2-0
- 43'But - O. Rekik2-1
- 54'Carton jaune - R. Khedira
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.