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Suède 1-0 Tunisie : Ayari lance la Suède

Yasin Ayari a marqué à la 7e minute pour la Suède, qui prend l’avantage face à la Tunisie et passe de 0-0 à 1-0. Le milieu suédois signe l’ouverture du score dans ce début de rencontre, donnant à son équipe le premier écart au tableau d’affichage. Le fait confirmé place directement la Suède en tête, sans autre élément associé au but.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Suède 1-0 Tunisie : Ayari lance la Suède
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Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre comptable du match. La Suède peut désormais gérer une avance d’un but, tandis que la Tunisie doit réagir après avoir concédé le premier but. À 1-0, la rencontre reste ouverte, mais le scénario donne pour l’instant un avantage clair à l’équipe suédoise, seule formation devant au score après sept minutes de jeu.

Ce but intervient dans une rencontre de Phase de groupes du Groupe F, disputée entre la Suède et la Tunisie à l’Estadio BBVA. À ce stade du match, l’information centrale reste l’avance suédoise créée par Yasin Ayari. Le tableau d’affichage indique désormais 1-0 en faveur de la Suède, conséquence directe de cette réalisation inscrite à la 7e minute.

Suède
2e periode 58' Estadio BBVA
Tunisie
15/06/2026 03:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Y. Ayari1-0Suède
  2. 30'But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
  3. 43'But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
  4. 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
2e periode 58' Estadio BBVA
Tunisie
Résumé à la pause
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
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Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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