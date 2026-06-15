Suède 1-0 Tunisie : Ayari lance la Suède
Yasin Ayari a marqué à la 7e minute pour la Suède, qui prend l’avantage face à la Tunisie et passe de 0-0 à 1-0. Le milieu suédois signe l’ouverture du score dans ce début de rencontre, donnant à son équipe le premier écart au tableau d’affichage. Le fait confirmé place directement la Suède en tête, sans autre élément associé au but.
Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre comptable du match. La Suède peut désormais gérer une avance d’un but, tandis que la Tunisie doit réagir après avoir concédé le premier but. À 1-0, la rencontre reste ouverte, mais le scénario donne pour l’instant un avantage clair à l’équipe suédoise, seule formation devant au score après sept minutes de jeu.
Ce but intervient dans une rencontre de Phase de groupes du Groupe F, disputée entre la Suède et la Tunisie à l’Estadio BBVA. À ce stade du match, l’information centrale reste l’avance suédoise créée par Yasin Ayari. Le tableau d’affichage indique désormais 1-0 en faveur de la Suède, conséquence directe de cette réalisation inscrite à la 7e minute.
- 7'But - Y. Ayari1-0
- 30'But - A. Isak2-0
- 43'But - O. Rekik2-1
- 54'Carton jaune - R. Khedira
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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