PSG: « C’était une erreur pour Messi de quitter le Barça», Jaume Roures

Malgré la bonne forme actuelle de Lionel Messi au PSG, les rumeurs sur un retour de l’Argentin au Barça ne s’estompent pas en cette fin de mercato estival. Dernier à évoquer le sujet, le patron de Mediapro Jaume Roures.

Début août, le président du Barça, Joan Laporta, lançait la couleur. « Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaire car Leo est un joueur du PSG. Ils m’ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Leo ».

Il n’en fallait pas plus pour que la presse européenne s’en mêle, annonçant même une arrivée de l’Argentin chez les catalans cet été, fatigué de la vie parisienne et ses échecs sur le plan sportif. La célèbre émission espagnole El Chiringuito croit même savoir que la star argentine pense à un retour chez les Blaugranas. L’ancien capitaine du Barça n’aurait pas apprécié la gestion actuelle du vestiaire du PSG avec un Mbappé « tout puissant » qui déciderait de qui devrait rester ou partir, et songerait déjà à retourner en Catalogne, à la fin de la saison.

Interrogé dans l’émission La Pizarra sur le cas de Lionel Messi et les rumeurs sur un retour de la Pulga au Barça, le patron de Mediapro, Jaume Roures estime peu probable que le septuple Ballon d’Or remette un jour les pieds chez les culés, dans la peau d’un joueur en activité. « C’était une erreur pour lui de quitter le Barça, je ne pense pas qu’il reviendra », a déclaré l’homme de 72 ans.

Lionel Messi est auteur de quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Et avec son entente avec le nouvel entraineur du PSG, Christophe Galtier, qui a su le mettre au cœur du jeu parisien, alors que le Barça croule sous les dettes, une éventuelle arrivée de Messi chez les vice-champions d’Espagne cet été ou à la fin de son contrat en juin 2023, demeure une utopie.