Officiel: Chelsea s’offre Joao Félix en prêt

Chelsea a officialisé ce mercredi après-midi, la venue de l’international portugais Joao Felix sous la forme d’un prêt, en provenance de l’Atletico de Madrid, pour le reste de la saison.

En difficulté à l’Atletico Madrid depuis la saison derrière, et en conflit ouvert avec son entraîneur Diego Simeone, Joao Felix avait fait part de son désir de quitter la capitale espagnole lors du mercato hivernal, toujours en cours. Et l’international portugais à trouver un club à sa hauteur, puisqu’il va évoluer pour le reste de la saison du côté de Chelsea. Il débarque à Londres sous la forme d’un être payant, estimé à 11 millions d’euros selon A Bola. Avant de s’envoler pour Londres, le Portugais a prolongé son contrat à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2027.

“L’attaquant portugais Joao Felix fera partie de l’équipe de Chelsea pour le reste de la saison, après avoir déménagé à Stamford Bridge en prêt de l’Atletico Madrid. Le joueur de 23 ans a déjà joué pour Benfica dans son pays natal avant de passer dans la capitale espagnole à l’été 2019, pour un montant record pour les deux clubs. Attaquant habile et élégant, Joao Felix est plus efficace lorsqu’il se déplace avec fluidité sur la ligne avant et s’implique dans le jeu de construction”, précise les Blues dans le communiqué pour annoncer la nouvelle.

The time is now! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

«Chelsea est l’une des plus grandes équipes du monde et j’espère aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Donc je suis très, très heureux d’être ici et très excité de jouer à Stamford Bridge», a déclaré Joao Félix après avoir été présenté par sa nouvelle équipe. En conférence de presse, Graham Potter, l’entraîneur des Blues, a également réagi à l’arrivée du portugais. “Il a un bon âge et il peut jouer en tant que deuxième attaquant entre les lignes et faire la différence dans le dernier tiers. Nous sommes impatients de travailler avec lui”, a-t-il déclaré.