Maroc : Romain Saïss met fin à sa carrière internationale

La sélection marocaine, surprise majeure du Mondial 2022 au Qatar, a écrit une page d’histoire en se qualifiant pour les demi-finales — un exploit inédit pour une équipe africaine. Parmi les leaders de cette épopée, Romain Saïss tenait un rôle de premier plan et incarnait la figure d’un capitaine exemplaire au sein du groupe.

Après ces campagnes intenses sous les projecteurs planétaires, le joueur a choisi de tourner la page de sa carrière internationale. Cette décision met un terme à une période marquée par son engagement et sa présence dans les moments clés des matchs les plus importants.

Au-delà du terrain, son départ résonne comme la fin d’un chapitre fort pour le football marocain : Saïss a souvent été perçu comme un pilier autour duquel s’est construite une unité collective ayant surpris adversaires et observateurs.

La nouvelle de sa retraite internationale suscite déjà de nombreuses réactions parmi les supporters et les acteurs du milieu, qui saluent son investissement au fil des compétitions et son rôle symbolique lors de la campagne qatariote.

Un héritage sportif et moral

Si l’on considère son parcours sous l’angle collectif, Romain Saïss laisse une empreinte durable au sein de la sélection nationale : leadership, professionnalisme et capacité à fédérer furent des qualités régulièrement mises en avant par ses coéquipiers et encadreurs.

La fédération et le staff technique vont désormais devoir préparer la transition et identifier les nouveaux cadres susceptibles de reprendre le flambeau, tandis que les supporters continueront de se remémorer la performance historique du Maroc à la Coupe du Monde 2022.