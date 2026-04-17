Égypte : Zamalek décroche le premier billet pour la finale de la Coupe de la Confédération

Zamalek s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération malgré un match nul 0-0 obtenu vendredi soir face à Belouizdad au Stade international du Caire. Le club cairote a tiré profit de sa victoire 1-0 lors du match aller en Algérie pour l’emporter sur l’ensemble des deux rencontres.

Face à des tribunes bouillonnantes, les joueurs de Zamalek n’ont pas cherché à se contenter d’un résultat défensif. Ils ont pris l’initiative du jeu et multiplié les tentatives, obligeant l’équipe algéroise à rester vigilante pendant la majeure partie de la rencontre.

La délivrance semblait arrivée lorsque Oday Dabbagh a trouvé le chemin des filets sur une tête suite à un coup franc, mais l’action a été annulée pour hors-jeu (26e). Plus tard, le même attaquant a encore été frustré par une intervention décisive du gardien adverse, Farid Chaal, qui a détourné une frappe à bout portant (53e).

De leur côté, les visiteurs se sont montrés trop discrets offensivement et n’ont réussi à cadrer aucune tentative avant les dix dernières minutes. Leur meilleure occasion est survenue à la 82e minute, quand Lofti Boussouar, entré en cours de jeu, a buté sur le portier égyptien.

Zamalek, habitué des scènes continentales

Au fil du match, la formation algéroise a perdu de son influence tandis que Zamalek réduisait les espaces et contrôlait le tempo pour préserver son avantage global. L’expérience des Égyptiens en phases finales continentales a clairement pesé dans la balance face à un Belouizdad qui retrouvait un dernier carré africain après plusieurs décennies.

Avec cette qualification, Zamalek confirme sa présence régulière parmi les prétendants sérieux en Coupe de la Confédération, fort notamment de ses succès récents dans la compétition. Le club attend désormais de connaître son adversaire pour la finale, issue de la confrontation entre l’USM Alger et l’Olympic Safi, qui doivent se départager dimanche.