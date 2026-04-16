Espagne : Bellingham et Vinicius Junior s’invectivent après la défaite du Real à Munich

Lors du quart de finale retour de la Ligue des champions à Munich, une altercation verbale entre Jude Bellingham et Vinicius Junior a été filmée alors que le Real Madrid a été éliminé après sa défaite 4-3 contre le Bayern, après avoir déjà été battu 2-1 à l’aller ; Eduardo Camavinga a été expulsé à la 86e minute.

Le match, disputé mercredi soir, a vu les Merengue tenter une remontée insuffisante face au club allemand. Malgré des efforts en seconde période, la défaite à l’Allianz Arena a scellé la sortie madrilène de la compétition.

L’incident entre les deux joueurs a été repéré par les caméras à la 82e minute. Bellingham, présent dans la surface bavaroise, a manifesté son mécontentement après un centre manqué de Vinicius, en levant les bras.

Vinicius Junior a répondu de manière véhémente en s’adressant à son coéquipier, en ces termes rapportés sur le moment : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? Ferme ta gueule. » Le jeu s’est poursuivi par la suite, et les statistiques publiées par l’UEFA indiquent que Bellingham n’a adressé le ballon à Vinicius que quatre fois durant la rencontre.

Séquence filmée et statistiques

La scène a été captée et diffusée par Movistar+; les images montrent un échange bref mais audible entre les deux internationaux au cours d’une phase de jeu où le Real cherchait à relancer son action offensive.