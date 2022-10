Ligue 1: Angers s’incline à domicile face à l’OM, Cédric Hountondji impuissant

Alignée d’entrée en défense central, Cédric Hountondji aura été impuissant face à la vague marseillaise. L’international béninois et son club d’Angers se sont lourdement inclinés face à l’OM (0-3), ce vendredi soir en 9è journée de Ligue 1.

Ses séances d’entrainement avec Angers lors de la trêve internationale où il a préféré rester dans son club que d’honorer sa convocation chez les Ecureuils du Bénin, ne lui aura finalement pas beaucoup aidé à sauver son équipe. Titulaire ce vendredi soir lors de la réception de l’OM, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, Cédric Hountondji et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score sans appel de 3-0. Déjà en difficulté en ce début du championnat où ils n’ont enregistré que deux victoires (et deux nuls) en huit sorties, les Angevins ont coulés sur des buts de Clauss, Luis Suarez et Gerson.

A domicile devant un public acquis a sa cause, Angers SCO a tenté de contenir l’adversaire avec un jeu très haut. Ce qui lui a d’ailleurs bien réussi dans la 30 premières minutes où les poulains de l’entraineur Gérard Baticle ont pratiquement fait jeu égal avec les Phocéens.

Mais comme depuis le début de l’exercice, le manque de justesse des attaquants dans les trente dernières mètres adverses vont finalement se retourner contre les coéquipiers du défenseur béninois qui encaissent un premier coup dur signé Clauss. La seconde période aura été un match à sens unique où les locaux ont pratiquement disparu des radars, laissant l’équipe visiteuse faire le show dans le camp angevin.

Angers SCO s’incline donc et signe sa cinquième défaite de la saison. Un triste bilan pour la bande à Cédric Hountondji qui pourrait tomber dans la zone rouge en cas de victoire de Reims, premier relégable, qui se déplace ce samedi à Troyes.