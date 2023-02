Real Madrid: la réaction de Vinicius Jr après sa masterclass contre Liverpool

Après sa prestation monstrueuse lors de la victoire du Real Madrid contre Liverpool (5-2) en Ligue des champions ce mardi soir, Vinicius Jr a posté un court message sur les réseaux sociaux.

Vini, vidi, vinci. Mardi soir, Vinicius Jr est venu à Anfield et y a détruit Liverpool avec le Real Madrid. En effet, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le prodige brésilien a délivré une masterclass pour la victoire (5-2) des siens. Si les Merengue ont très mal débuté la rencontre, concédant deux buts avant le quart d’heure de jeu, ils ont pu compter sur un Vini déchaîné, qui a lancé la révolte des siens avec un doublé express. Il a également délivré une passe décisive à Karim Benzema pour le cinquième but de son équipe.

Évidemment très heureux après sa performance, Vinicius Jr a posté un court message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il a mis en avant son club qu’il aime tant: le Real Madrid. “Mesdames et messieurs, c’est le REAL MADRID”, a-t-il écrit en ajoutant une couronne pour rappeler que le club Madrilène est le Roi d’Europe et du monde.

Señoras y señores, esto es el REAL MADRID 👑🤍 pic.twitter.com/YPJ5l5SgSe — Vini Jr. (@vinijr) February 21, 2023

Auteur d’un dernier exercice convaincant, Vinicius Jr est resté sur les mêmes bases cette saison. Il en est à déjà 18 buts et 9 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Sur les 10 dernières rencontres du Real Madrid, le Brésilien a marqué 8 buts et donné 4 passes décisives. Des statistiques qui font du prodige Auriverde le joueur le plus dangereux de l’effectif de Carlo Ancelotti.