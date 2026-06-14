Pays-Bas 2-2 Japon : Ogawa égalise pour le Japon
Koki Ogawa marque à la 89e minute pour le Japon et ramène son équipe à hauteur des Pays-Bas, avec un score désormais fixé à 2-2. Menés 2-1 avant ce but, les Japonais trouvent l’égalisation dans un moment décisif du match et changent immédiatement la lecture du tableau d’affichage.
À 2-2, l’impact est immédiat pour les deux sélections. Le Japon efface son retard et revient dans le match au moment où les Pays-Bas tenaient encore l’avantage au score. Cette égalisation relance directement la fin de rencontre, sans qu’aucune équipe ne dispose désormais d’une avance au tableau d’affichage.
Ce but de Koki Ogawa intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F, dans le match entre les Pays-Bas et le Japon disputé à l’AT&T Stadium. À la 89e minute, le score de 2-2 replace les deux équipes sur la même ligne dans cette rencontre.
- 51'But - V. van Dijk1-0
- 57'But - K. Nakamura1-1
- 61'Carton jaune - C. Summerville
- 64'But - C. Summerville2-1
- 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)
- 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)
- 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)
- 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)
- 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)
- 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)
- 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)
- 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)
- 83'Carton jaune - M. Depay
- 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)
- 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)
- 88'But - D. Kamada2-2
- 90+1'Carton jaune - M. van de Ven
- 89'But - K. Ogawa2-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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