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Pays-Bas 2-2 Japon : Ogawa égalise pour le Japon

Koki Ogawa marque à la 89e minute pour le Japon et ramène son équipe à hauteur des Pays-Bas, avec un score désormais fixé à 2-2. Menés 2-1 avant ce but, les Japonais trouvent l’égalisation dans un moment décisif du match et changent immédiatement la lecture du tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Pays-Bas 2-2 Japon : Ogawa égalise pour le Japon
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32 min de lecture
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À 2-2, l’impact est immédiat pour les deux sélections. Le Japon efface son retard et revient dans le match au moment où les Pays-Bas tenaient encore l’avantage au score. Cette égalisation relance directement la fin de rencontre, sans qu’aucune équipe ne dispose désormais d’une avance au tableau d’affichage.

Ce but de Koki Ogawa intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F, dans le match entre les Pays-Bas et le Japon disputé à l’AT&T Stadium. À la 89e minute, le score de 2-2 replace les deux équipes sur la même ligne dans cette rencontre.

Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
  6. 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
  7. 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
  8. 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
  9. 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
  10. 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
  12. 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
  13. 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
  14. 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
  15. 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
  16. 88'But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
  17. 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
  18. 89'But - K. Ogawa2-2Japon
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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