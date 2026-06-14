Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas
Crysencio Summerville marque à la 64e minute pour les Pays-Bas et donne l’avantage à son équipe face au Japon. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais fait passer le score de 1-1 à 2-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité, et il modifie immédiatement la situation au tableau d’affichage.
Avec ce but, les Pays-Bas prennent les commandes à 2-1 après avoir abordé cette action sur un score de 1-1. Le Japon, à hauteur avant la 64e minute, doit désormais réagir à un retard d’un but. L’avantage néerlandais reste court, mais il change l’équilibre immédiat du match en plaçant les Pays-Bas devant au tableau d’affichage.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, dans le Groupe F, entre les Pays-Bas et le Japon. La rencontre se joue à l’AT&T Stadium, où le nouveau score confirmé est désormais de 2-1 en faveur des Néerlandais. À ce stade des faits disponibles, le but de Summerville, associé à la passe de Gravenberch, constitue l’élément décisif le plus récent du match.
- 51'But - V. van Dijk1-0
- 57'But - K. Nakamura1-1
- 61'Carton jaune - C. Summerville
- 64'But - C. Summerville2-1
- 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)
- 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)
- 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)
- 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)
- 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)
- 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)
- 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)
- 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)
- 83'Carton jaune - M. Depay
- 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)
- 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)
- 88'But - D. Kamada2-2
- 90+1'Carton jaune - M. van de Ven
- 89'But - K. Ogawa2-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.