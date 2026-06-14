BENIN WEB TV

Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas

Crysencio Summerville marque à la 64e minute pour les Pays-Bas et donne l’avantage à son équipe face au Japon. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais fait passer le score de 1-1 à 2-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité, et il modifie immédiatement la situation au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
143vues
Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas
Publicité
33 min de lecture
Google NewsCommenter

Avec ce but, les Pays-Bas prennent les commandes à 2-1 après avoir abordé cette action sur un score de 1-1. Le Japon, à hauteur avant la 64e minute, doit désormais réagir à un retard d’un but. L’avantage néerlandais reste court, mais il change l’équilibre immédiat du match en plaçant les Pays-Bas devant au tableau d’affichage.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, dans le Groupe F, entre les Pays-Bas et le Japon. La rencontre se joue à l’AT&T Stadium, où le nouveau score confirmé est désormais de 2-1 en faveur des Néerlandais. À ce stade des faits disponibles, le but de Summerville, associé à la passe de Gravenberch, constitue l’élément décisif le plus récent du match.

Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
  6. 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
  7. 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
  8. 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
  9. 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
  10. 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
  12. 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
  13. 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
  14. 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
  15. 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
  16. 88'But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
  17. 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
  18. 89'But - K. Ogawa2-2Japon
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

Articles liés

Mondial 2026 : l’Arabie saoudite défie l’Uruguay pour lancer le groupe HMondial 2026 : l’Arabie saoudite défie l’Uruguay pour lancer le groupe HMondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon se neutralisent après un nul 2-2Mondial 2026 : les Pays-Bas et le Japon se neutralisent après un nul 2-2Pays-Bas 2-2 Japon : Kamada égalise pour le JaponPays-Bas 2-2 Japon : Kamada égalise pour le JaponPays-Bas 2-2 Japon : Ogawa égalise pour le JaponPays-Bas 2-2 Japon : Ogawa égalise pour le Japon

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV