Pays-Bas 1-1 Japon : Nakamura égalise pour le Japon
Keito Nakamura a marqué à la 57e minute pour le Japon, qui revient à 1-1 face aux Pays-Bas dans ce match de Coupe du monde 2026. Menés 1-0 avant cette action, les Japonais égalisent après une passe de Takefusa Kubo. Le tableau d’affichage change nettement à l’AT&T Stadium, avec un score désormais remis à hauteur entre les deux sélections.
Sur le plan du scénario, ce but efface l’avantage néerlandais et replace les deux équipes dans une situation d’égalité. Le Japon n’est plus contraint de courir après le score, tandis que les Pays-Bas voient leur avance disparaître en seconde période. À 1-1, la rencontre repart sur une base équilibrée au tableau d’affichage.
Cette égalisation intervient lors de la Phase de groupes, dans le Groupe F, entre les Pays-Bas et le Japon. Le match se dispute à l’AT&T Stadium, cadre confirmé de cette affiche. Avec le but de Keito Nakamura à la 57e minute, sur passe de Takefusa Kubo, le Japon ramène le score à 1-1 face aux Pays-Bas.
- 51'But - V. van Dijk1-0
- 57'But - K. Nakamura1-1
- 61'Carton jaune - C. Summerville
- 64'But - C. Summerville2-1
- 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)
- 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)
- 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)
- 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)
- 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)
- 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)
- 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)
- 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)
- 83'Carton jaune - M. Depay
- 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)
- 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)
- 88'But - D. Kamada2-2
- 90+1'Carton jaune - M. van de Ven
- 89'But - K. Ogawa2-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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