Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine : Xhaka alourdit le score pour la Suisse
Granit Xhaka marque sur penalty à la 90+7e minute pour la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine et porte le score à 4-1. Le but arrive alors que la Suisse menait déjà 3-1, et il alourdit encore l’écart dans cette fin de match. La réalisation de Xhaka confirme le scénario d’un avantage suisse désormais très net.
Pour la Bosnie-Herzégovine, ce but encaissé dans le temps additionnel rend la situation encore plus difficile au tableau d’affichage. Le passage de 3-1 à 4-1 ne change pas seulement l’écart, il ferme davantage la marge de retour de l’équipe adverse. La Suisse, déjà devant avant ce penalty, consolide son avance sans qu’aucun autre élément de jeu ne soit nécessaire pour mesurer l’impact immédiat.
Cette réalisation intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe B, entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. La rencontre se dispute au SoFi Stadium. Avec ce but tardif de Granit Xhaka, la Suisse passe donc à 4-1 dans un contexte où le score reflète uniquement les faits confirmés du match.
- 59'Carton jaune - A. Dedic
- 61'Carton jaune - E. Dzeko
- 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)
- 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)
- 65'Carton jaune - N. Elvedi
- 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)
- 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)
- 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)
- 74'But - J. Manzambi1-0
- 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0
- 84'But - R. Vargas2-0
- 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)
- 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)
- 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)
- 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)
- 90'But - J. Manzambi3-0
- 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)
- 90+3'But - E. Mahmic3-1
- 90+7'But - G. Xhaka4-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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