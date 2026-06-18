BENIN WEB TV

Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine : Xhaka alourdit le score pour la Suisse

Granit Xhaka marque sur penalty à la 90+7e minute pour la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine et porte le score à 4-1. Le but arrive alors que la Suisse menait déjà 3-1, et il alourdit encore l’écart dans cette fin de match. La réalisation de Xhaka confirme le scénario d’un avantage suisse désormais très net.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
286vues
Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine : Xhaka alourdit le score pour la Suisse
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Pour la Bosnie-Herzégovine, ce but encaissé dans le temps additionnel rend la situation encore plus difficile au tableau d’affichage. Le passage de 3-1 à 4-1 ne change pas seulement l’écart, il ferme davantage la marge de retour de l’équipe adverse. La Suisse, déjà devant avant ce penalty, consolide son avance sans qu’aucun autre élément de jeu ne soit nécessaire pour mesurer l’impact immédiat.

Cette réalisation intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe B, entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. La rencontre se dispute au SoFi Stadium. Avec ce but tardif de Granit Xhaka, la Suisse passe donc à 4-1 dans un contexte où le score reflète uniquement les faits confirmés du match.

Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
18/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
  2. 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
  3. 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  4. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  5. 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
  6. 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
  7. 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
  8. 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
  9. 74'But - J. Manzambi1-0Suisse
  10. 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
  11. 84'But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
  12. 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  13. 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
  14. 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
  15. 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
  16. 90'But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
  17. 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
  18. 90+3'But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
  19. 90+7'But - G. Xhaka4-1Suisse
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Compositions
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1

Articles liés

Mondial 2026 : Canada-Qatar, David et Larin en 4-4-2 face au 4-3-3 d’AfifMondial 2026 : Canada-Qatar, David et Larin en 4-4-2 face au 4-3-3 d’AfifSuisse 3-1 Bosnie-Herzégovine : Mahmic réduit l’écart pour la Bosnie-HerzégovineSuisse 3-1 Bosnie-Herzégovine : Mahmic réduit l’écart pour la Bosnie-HerzégovineMondial 2026 : la Suisse domine la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à un final tranchantMondial 2026 : la Suisse domine la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à un final tranchantMondial 2026 : les États-Unis défient l’Australie à Seattle dans un duel de leaders du Groupe DMondial 2026 : les États-Unis défient l’Australie à Seattle dans un duel de leaders du Groupe D

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV