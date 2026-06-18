Suisse 3-1 Bosnie-Herzégovine : Mahmic réduit l’écart pour la Bosnie-Herzégovine
Ermin Mahmic marque à la 90+3e minute pour la Bosnie-Herzégovine face à la Suisse et ramène le score à 3-1. La Bosnie-Herzégovine était menée 3-0 avant cette réalisation, qui réduit l’écart dans les dernières minutes du match. Le but n’est pas inscrit sur penalty et n’est pas signalé comme un but contre son camp.
Au tableau d’affichage, ce but change immédiatement la lecture du score sans remettre la Suisse à égalité. La sélection suisse conserve deux buts d’avance après cette réduction de l’écart, tandis que la Bosnie-Herzégovine passe de 3-0 à 3-1. L’impact immédiat est donc clair, le match reste à l’avantage de la Suisse, mais l’écart est désormais moins large.
Cette rencontre entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine se dispute au SoFi Stadium, dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Elle concerne le Groupe B, selon les informations confirmées avant ce but tardif. La réalisation d’Ermin Mahmic constitue ainsi le dernier changement de score communiqué dans ce match, avec un score après but fixé à 3-1.
- 59'Carton jaune - A. Dedic
- 61'Carton jaune - E. Dzeko
- 63'Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)
- 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)
- 65'Carton jaune - N. Elvedi
- 71'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)
- 71'Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)
- 71'Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)
- 74'But - J. Manzambi1-0
- 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0
- 84'But - R. Vargas2-0
- 86'Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)
- 86'Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)
- 86'Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)
- 89'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)
- 90'But - J. Manzambi3-0
- 90+1'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)
- 90+3'But - E. Mahmic3-1
- 90+7'But - G. Xhaka4-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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