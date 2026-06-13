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Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse

Embolo lance la Suisse face au Qatar à la 17e minute. Le score passe à 0-1 dans Qatar – Suisse.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
484vues
Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse
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32 min de lecture
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Le match était encore à 0-0 avant cette action. En passant à 0-1, la rencontre change de rythme – le Qatar doit sortir davantage, tandis que la Suisse peut choisir ses temps forts.

Le but vient sur penalty, un détail qui accentue la pression sur l’équipe menée dès le début de match.

En ouvrant le score, la Suisse peut désormais gérer le tempo avec plus de maîtrise, tandis que le Qatar doit prendre davantage de risques pour revenir.

La Suisse évolue dans un 3-4-2-1, sous la direction de Murat Yakin et avec Breel Embolo parmi les titulaires, tandis que le Qatar répond avec un 4-3-3. Ce cadre tactique aide à lire la suite – l’équipe devant au score peut gérer les espaces, alors que son adversaire doit prendre plus de risques.

Cette affiche du Groupe B se dispute au Levi's Stadium, entre Qatar et Suisse.

Dans le Groupe B, cette séquence peut peser au-delà du score immédiat. La Suisse prend une option psychologique, tandis que le Qatar doit réagir sans laisser le match s’étirer loin de son plan initial.

Le rapport de force va dans le même sens que le score à cet instant – la Suisse affiche 7 tirs contre 1 pour le Qatar, un volume qui confirme sa pression au moment de prendre l’avantage.

Qatar
2e periode 64' Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e)
  2. 17'But - B. Embolo (Suisse, 17e)
  3. 23'Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e)
  4. 42'Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e)
  5. 60'Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e)
  6. 60'Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e)
  7. 60'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e)
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
2e periode 64' Levi's Stadium
Suisse
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 1 1 0 1
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

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