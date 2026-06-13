Qatar 0-1 Suisse : Embolo lance la Suisse

Le match était encore à
0-0 avant cette action. En passant à 0-1, la rencontre change de rythme – le Qatar doit sortir davantage, tandis que la Suisse peut choisir ses temps forts.
Le but vient sur penalty, un détail qui accentue la pression sur l’équipe menée dès le début de match.
En ouvrant le score, la Suisse peut désormais gérer le tempo avec plus de maîtrise, tandis que le Qatar doit prendre davantage de risques pour revenir.
La Suisse évolue dans un
3-4-2-1, sous la direction de Murat Yakin et avec Breel Embolo parmi les titulaires, tandis que le Qatar répond avec un 4-3-3. Ce cadre tactique aide à lire la suite – l’équipe devant au score peut gérer les espaces, alors que son adversaire doit prendre plus de risques.
Cette affiche du
Groupe B se dispute au Levi's Stadium, entre Qatar et Suisse.
Dans le
Groupe B, cette séquence peut peser au-delà du score immédiat. La Suisse prend une option psychologique, tandis que le Qatar doit réagir sans laisser le match s’étirer loin de son plan initial.
Le rapport de force va dans le même sens que le score à cet instant – la Suisse affiche 7 tirs contre 1 pour le Qatar, un volume qui confirme sa pression au moment de prendre l’avantage.
Qatar
2e periode 64'
0-1
Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00
·
Groupe B
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e)
Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' Carton jaune - A. Johnston (Canada, 11e) 21' But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) (Bosnie-Herzégovine, 21e) 45' Carton jaune - E. Demirovic (Bosnie-Herzégovine, 45e) 45+1' Carton jaune - J. Lukic (Bosnie-Herzégovine, 45+1e) 53' Carton jaune - L. De Fougerolles (Canada, 53e) 61' Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) (Canada, 61e) 61' Remplacement - J. David (remplace P. David) (Canada, 61e) 61' Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) (Canada, 61e) 62' Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 62' Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) (Bosnie-Herzégovine, 62e) 74' Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 74' Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) (Bosnie-Herzégovine, 74e) 76' Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) (Canada, 76e) 78' But - C. Larin (passe P. David) (Canada, 78e) 84' Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) (Bosnie-Herzégovine, 84e) 90+1' Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) (Canada, 90+1e) 90+3' Carton jaune - N. Katic (Bosnie-Herzégovine, 90+3e)
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
20
Esmir Bajraktarević
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
13
Ivan Bašić
Milieu
15
Amar Memić
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
25
Jovo Lukić
Attaquant
Remplaçants 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
Joueurs clés
Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
12/06
Groupe B
Canada
Termine
1-1
BMO Field
Bosnie-Herzégovine
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada (Qatar, 16e) 17' But - B. Embolo (Suisse, 17e) 23' Carton jaune - J. Gaber (Qatar, 23e) 42' Carton jaune - D. Zakaria (Suisse, 42e) 60' Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) (Qatar, 60e) 60' Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) (Qatar, 60e)
Compositions
Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
7
Ahmed Alaaeldin
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
Remplaçants 15
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Les chiffres du match
Tirs cadres : Qatar 2 / Suisse 6 Tirs : Qatar 4 / Suisse 12 Possession : Qatar 23% / Suisse 77% Corners : Qatar 2 / Suisse 4 Fautes : Qatar 6 / Suisse 8 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 85 / Suisse 279 Precision des passes : Qatar 59% / Suisse 91% xG : Qatar 0.45 / Suisse 2.06
Joueurs clés
Mahmud Abunad (Qatar) : note 7.6, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Breel Embolo (Suisse) : note 7.3, 1 but(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.5, 2 arret(s) Nico Elvedi (Suisse) : note 7.2 Michel Aebischer (Suisse) : note 7.2 Rubén Vargas (Suisse) : note 7.2 Pedro Miguel (Qatar) : note 6.9 Yusuf Abdurisag (Qatar) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Groupe B
Qatar
2e periode 64'
0-1
Levi's Stadium
Suisse
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Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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Suisse
A venir
20:00
SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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18/06
Groupe B
Canada
A venir
23:00
BC Place
Qatar
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe B
Suisse
A venir
20:00
BC Place
Canada
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir
20:00
Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
0
1
1
0
1
Canada
1
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1
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Qatar
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