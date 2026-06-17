Portugal 1-1 RD Congo : Wissa égalise pour la RD Congo
Yoane Wissa marque à la 45+5e minute pour la RD Congo face au Portugal et remet les deux équipes à égalité, 1-1. Menée 1-0 jusque-là, la RD Congo revient dans le match grâce à ce but inscrit sur une passe d’Arthur Masuaku, au terme d’une séquence confirmée comme décisive dans le scénario.
Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Le Portugal, qui conservait l’avantage au score, voit la RD Congo revenir à hauteur avant la suite de la rencontre. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’un avantage au tableau d’affichage, et le but de Wissa efface le score précédent de 1-0 en faveur des Portugais.
Ce but intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe K, entre le Portugal et la RD Congo. La rencontre se joue au NRG Stadium. Avec cette réalisation de Yoane Wissa à la 45+5e minute, la RD Congo replace donc ce duel sur un score nul, 1-1.
- 6'But - J. Neves1-0
- 13'Carton jaune - B. Silva
- 32'Carton jaune - C. Mbemba
- 45+5'But - Y. Wissa1-1
- 46'Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)
- 57'Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)
- 71'Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao)
- 72'Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)
- 74'Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)
- 74'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)
- 83'Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos)
- 85'Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)
- 85'Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu)
- 88'Carton jaune - N. Semedo
- 90+2'Carton jaune - T. Araujo
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Colombie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ouzbékistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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