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Portugal 1-1 RD Congo : Wissa égalise pour la RD Congo

Yoane Wissa marque à la 45+5e minute pour la RD Congo face au Portugal et remet les deux équipes à égalité, 1-1. Menée 1-0 jusque-là, la RD Congo revient dans le match grâce à ce but inscrit sur une passe d’Arthur Masuaku, au terme d’une séquence confirmée comme décisive dans le scénario.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Portugal 1-1 RD Congo : Wissa égalise pour la RD Congo
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Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Le Portugal, qui conservait l’avantage au score, voit la RD Congo revenir à hauteur avant la suite de la rencontre. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’un avantage au tableau d’affichage, et le but de Wissa efface le score précédent de 1-0 en faveur des Portugais.

Ce but intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe K, entre le Portugal et la RD Congo. La rencontre se joue au NRG Stadium. Avec cette réalisation de Yoane Wissa à la 45+5e minute, la RD Congo replace donc ce duel sur un score nul, 1-1.

Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
  4. 45+5'But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
  5. 46'Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
  6. 57'Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 57e
  7. 71'Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao)Portugal, 71e
  8. 72'Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 72e
  9. 74'Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 74e
  10. 74'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 74e
  11. 83'Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos)Portugal, 83e
  12. 85'Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 85e
  13. 85'Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu)RD Congo, 85e
  14. 88'Carton jaune - N. SemedoPortugal, 88e
  15. 90+2'Carton jaune - T. AraujoPortugal, 90+2e
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Estadio Azteca
Colombie
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0

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