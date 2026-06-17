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Portugal 1-0 RD Congo : Neves lance le Portugal

João Neves a marqué dès la 6e minute pour le Portugal, servi par Pedro Neto, et a débloqué le match face à la RD Congo. Alors que le score était encore de 0-0, cette réalisation porte le tableau d’affichage à 1-0 pour les Portugais dans ce début de rencontre.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Portugal 1-0 RD Congo : Neves lance le Portugal
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Cette ouverture du score place immédiatement le Portugal en position favorable. La RD Congo se retrouve menée après seulement six minutes, dans un scénario qui change vite l’équilibre comptable du match. À 1-0, l’avantage est désormais portugais, avec un but précoce qui oblige l’équipe congolaise à courir après l’égalisation.

Ce but intervient dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe K. La rencontre entre le Portugal et la RD Congo se dispute au NRG Stadium, cadre confirmé de cette affiche. Pour le Portugal, ce départ au score donne une première direction claire à la partie.

Portugal
1re periode 39' NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
1re periode 39' NRG Stadium
RD Congo
Compositions
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Estadio Azteca
Colombie
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0

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