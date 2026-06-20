Pays-Bas 5-1 Suède : Summerville alourdit le score pour les Pays-Bas
Crysencio Summerville marque à la 89e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et porte le score à 5-1. Le but intervient sur une passe de Memphis Depay, alors que les Néerlandais menaient déjà 4-1. Cette réalisation confirme le scénario d’un écart encore plus large dans cette rencontre.
Au tableau d’affichage, le changement est net pour les Pays-Bas, qui passent de 4-1 à 5-1 après ce nouveau but. Pour la Suède, ce cinquième but encaissé aggrave une situation déjà très défavorable. L’impact immédiat tient donc au score, avec un avantage néerlandais porté à quatre buts à la 89e minute.
Ce but s’inscrit dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et la Suède se joue au NRG Stadium. À ce stade des faits confirmés, seule cette évolution du score est établie avec Summerville comme buteur et Depay comme passeur.
- 5'But - B. Brobbey1-0
- 17'But - B. Brobbey2-0
- 46'Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)
- 47'But - C. Gakpo3-0
- 53'Carton jaune - G. Gudmundsson
- 54'But - C. Gakpo4-0
- 55'Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)
- 56'Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)
- 56'Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)
- 59'But - A. Elanga4-1
- 59'Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)
- 59'Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)
- 72'Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)
- 75'Carton jaune - Y. Ayari
- 79'Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)
- 80'Carton jaune - L. Bergvall
- 89'But - C. Summerville5-1
- 90'Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)
- 90+3'Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Pays-Bas
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Suède
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tunisie
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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