Pays-Bas 2-0 Suède : Brobbey s’offre un doublé pour les Pays-Bas
Brian Brobbey a marqué à la 17e minute pour les Pays-Bas face à la Suède, portant le score à 2-0 dans ce match de la Coupe du monde 2026. Servi par Denzel Dumfries, l’attaquant néerlandais signe ainsi le but du break, après un score de 1-0 avant cette nouvelle réalisation.
Ce deuxième but d’écart donne aux Pays-Bas un avantage plus net au tableau d’affichage. La Suède, désormais menée 2-0, se retrouve avec une marge réduite dans la suite de la rencontre. Le but correspond au scénario confirmé, celui d’un break réalisé tôt dans le match. À ce stade des faits confirmés, l’impact immédiat tient à l’écart creusé par les Néerlandais, sans autre élément de scénario signalé.
Cette réalisation intervient en phase de groupes, dans le Groupe F, au NRG Stadium, cadre confirmé de cette affiche entre les Pays-Bas et la Suède. Elle compte aussi comme le deuxième but de Brian Brobbey dans la rencontre, un fait qui renforce encore le poids de son intervention dans l’évolution du score. Aucune indication de penalty ou de but contre son camp n’accompagne cette action, le but étant attribué au joueur néerlandais.
- 5'But - B. Brobbey1-0
- 17'But - B. Brobbey2-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suède
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tunisie
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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